Kerstin Mendrzik ist die neue Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Thedinghausen

Von: Philipp Köster

Die neue Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Mendrzik (r.) mit der Verwaltungschefin Anke Fahrenholz, die ihr gegenüber aber nicht weisungsbefugt ist. © Köster

Samtgemeinde – „Wat schall dat denn? Bruk wi nich!“ Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz zitiert fiktive Aussprüche von Menschen auf dem Lande, die sich mit Frauenbeauftragten in den Gemeinden und im Rathaus schwertun. Auch Kerstin Mendrzik, die neue Gleichstellungsbeauftragte (so heißt das heute) der Samtgemeinde Thedinghausen, kennt solche Vorbehalte. Seit Jahrzehnten.

Denn selbst im ungleich städtischeren Verden waren die Widerstände groß, als es Mitte / Ende der 1990er-Jahre darum ging, dass eine Frauenbeauftragte beschäftigt werden sollte. „Verden war eine von fünf Kommunen in Niedersachsen, die sich juristisch gegen eine Anstellung wehrten“, erinnert sich Mendrzik an die Umstände vor dem Beginn ihrer Arbeit in der Reiterstadt vor der Jahrtausendwende.

Mit der neuen Gleichstellungsbeauftragten hat die Thedinghauser Verwaltung demnach eine in diesem Aufgabengebiet sehr erfahrene Kraft gewinnen können, die sich gegenüber etlichen Bewerberinnen hat durchsetzen können.

Aufgewachsen in Lade im Kreis Minden-Lübbecke, hat Kerstin Mendrzik bei der Kreisverwaltung in Minden ihre Ausbildung gemacht und dort bis 1988 gearbeitet. Doch schon 1985 war die gebürtige Ostwestfälin zu den Wurzeln ihrer Vorfahren zurückgekehrt, als sie mit ihrem Mann das Haus der Mutter bezog. „Ich war als Kind oft bei meinen Großeltern und wusste damals schon: Hier willst du einmal leben.“

Beim Landkreis Verden übernahm sie verschiedene Aufgaben im Sozialamt und bei der Unteren Naturschutzbehörde. Parallel zum dann reduzierten Stundenumfang studierte Mendrzik in Bremen Sozialpädagogik. Nach dem Abschluss war sie im Allgemeinen Sozialdienst (ASD) tätig, ehe sie wie angedeutet bei der Stadt Verden erste Frauenbeauftragte wurde. Bis 2002 übte sie diesen Job „mit ganz viel Spaß aus“. Besondere Freude habe ihr bereitet, zu beobachten und zu begleiten, wie Frauen sich organisieren, Dinge bewegen und auf die Beine stellen können, um ihre Lebenssituation zu verbessern.

Die Aufnahme zweier Pflegekinder zu Hause machte es notwendig, den Job aufzugeben. „Aber als ich gemerkt habe, dass mir etwas fehlt, habe ich 2006 die Leitung des ASD übernommen.“ Im Nachgang zum Fall Kevin in Bremen, den sein drogenabhängiger Vater zu Tode geprügelt und dessen Leichnam er im Kühlschrank entsorgt hatte, waren die Jugendämter bundesweit gefordert: Alles musste akribischer dokumentiert und in Akten fixiert werden, damit so etwas wie in Bremen möglichst nicht auch woanders passieren kann. „Wir haben das damals gut gemacht“, lobt Kerstin Mendrzik sich und ihr Team, ohne dick aufzutragen.

Nach einer abermaligen Stundenreduktion wegen der „begleitungsintensiven Pubertät“ der Pflegekinder wirkte Mendrzik als Stabstellenleiterin in der Jugendhilfeplanung und als fachliche Kontrolleurin.

2021 stieg sie beim Landkreis aus und machte sich als Business Health Coach selbstständig, wozu sie sich in Hamburg hatte ausbilden lassen. Doch weil der Thedinghauserin – vor allem wegen Corona – der Kontakt zu den Menschen fehlte, bewarb sie sich auf die Stelle als Gleichstellungsbeauftragte in der Samtgemeinde, die mit dem Ausscheiden von Bianca Lankenau zum 31. März frei, aber aus verschiedenen Gründen schon deutlich länger nicht mehr ausgeübt worden war.

Kerstin Mendrzik freut sich darauf, ihren reichen Erfahrungsschatz in ihren Job einzubringen, „und das in meinem Heimatort“.

Und auf diese Erfahrung und das breit geknüpfte Netzwerk der halbtags beschäftigten neuen Rathausmitarbeiterin setzt auch Verwaltungschefin Anke Fahrenholz, die der Gleichstellungsbeauftragten gegenüber qua Gesetz übrigens nicht weisungsbefugt ist.

Grundsätzlich gehe es in ihrer Arbeit darum, dass die im Grundgesetz fixierte Gleichstellung der Geschlechter auch gelebt werde. Ihr sei etwa aufgefallen, dass in den kommunalpolitischen Gremien viel zu wenig Frauen vertreten seien. „Frauen sollten sich mehr einsetzen für die örtliche Gemeinschaft. Ich werde versuchen, darauf hinzuwirken, dass sich das künftig ändert.“

Mendrzik unterstreicht dabei: „Ich bin keine fanatische Frauenrechtlerin. Damit kommt man nicht weiter.“ Es gelte, den Weg der Kommunikation zu beschreiten. „Es bringt nichts, auf Konfrontation zu gehen.“

Dienstbeginn war der 1. Juli. Vergangene Woche hat der Samtgemeinderat Kerstin Mendrzik offiziell berufen. Entsprechend frisch sind die Eindrücke, und es geht jetzt erst einmal ums Ankommen und Sich-bekannt-Machen, zum Beispiel mit Kontaktdaten auf den Internetseiten der Samtgemeinde. Die aktuellen Angaben sind seit Monaten überholt.

Der 61-Jährigen schwebt vor, eine offene Sprechstunde am Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr einzurichten. Außerhalb dieser Zeit können Termine unter 04204 / 88 68 oder per E-Mail an k.mendrzik@thedinghausen.de vereinbart werden.

Nach der Einarbeitung sollen Vorträge und Veranstaltungen folgen, in denen es um Fragen der Gleichstellung der Geschlechter geht, und zwar nicht nur der Frauen. Verwaltungschefin Anke Fahrenholz erhofft sich etwa eine Teilnahme an den Aktionen zum Internationalen Frauentag im März, „wo wir dann auch mitmachen können“.

Die Frau, die selbst Karriere in der männerdominierten Landesfeuerwehr-Chefetage gemacht hat, weiß, dass Gleichberechtigung ein „langer Weg“ sei. „Das versucht man ja schon seit über 100 Jahren.“

