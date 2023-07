Keine Lade-Infrastruktur, zu wenig Reichweite: Bürgerbusverein Thedinghausen muss wieder Dieselfahrzeug kaufen

Von: Philipp Köster

Fahrerin Sigrid Dreyer und der Vorstand des Bürgerbusvereins mit (v.l.) Bernd Psyk (2. Vorsitzender), Wolfgang Kaib (Vorsitzender) und Kassenwart Rainer Klukowski. © Köster

Samtgemeinde – Die Wehwehchen nehmen zu. Bert muss wieder zum Arzt nach Achim. Ein Stoßdämpfer macht ihm Kummer. Er ist halt in die Jahre gekommen, wenn man bei einem Sechseinhalbjährigen davon sprechen kann. Bis zu 15 000 Euro können im Jahr für Reparaturen fällig werden. „Das ist ein Fass ohne Boden“, sagt Bernd Psyk, zweiter Vorsitzender des Bürgerbusvereins der Samtgemeinde.

„Aber zum Glück hat uns die Samtgemeinde noch nie im Stich gelassen“, ergänzt der Vorsitzende Wolfgang Kaib. Es würden immer Haushaltsmittel eingeplant.

Bürgerbus Bert hat in Kürze 450 000 Kilometer auf dem Tacho. © Köster

Knapp 450 000 Kilometer hat Bürgerbus Bert auf dem Zähler. Genau gesagt 443 095, als Fahrerin Sigrid Dreyer am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr zur halbstündigen Pause auf den Thedinghauser Busplatz rollt. Die 500 000 Kilometer könnte er noch erreichen, bis ein Nachfolgefahrzeug da ist. Längst hat der Vereinsvorstand eine Entscheidung getroffen, wie es weitergeht. Das neue Auto wird keines aus dem Haus Volkswagen mehr sein. Die Wolfsburger produzieren diese Modelle, die – von einer österreichischen Firma in Slowenien umgerüstet – in sehr vielen Orten Niedersachsens von Bürgerbusvereinen betrieben werden, nicht mehr. Etliche Vereine sind bei Neuwagen auf Toyota umgestiegen. „Das hätte aber einen kürzeren Radstand und damit technische Konsequenzen zur Folge. Wir machen lieber was anderes“, sagt Kaib. Und zwar soll ein Auto aus dem Hause Tribus in Utrecht angeschafft werden, basierend auf einem MAN-Fahrzeug (Kaib: „Also doch vom VW-Konzern“). Im Oktober werden einige Autos in die Niederlande geliefert, im Januar / Februar werden sie dort bei Tribus umgerüstet. „Wenn alles gut läuft, bekommen wir im Frühjahr einen neuen Bus“, so der Vorsitzende, der auch dem Zusammenschluss aller niedersächsischen Bürgerbusvereine vorsteht.

Beim Bürgerbusverein in Ottersberg haben sich die Thedinghauser und Thedinghauserinnen schon mal ein Tribus-Geschwisterchen angeschaut; im August kommen die Utrechter mit einem Vorführfahrzeug in die Samtgemeinde. Inzwischen sind die Förderanträge auf dem Weg: Dank Mitteln von Landesnahverkehrsgesellschaft (der Löwenanteil), Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen und Landkreis ist die Finanzierung für das neue Dieselauto gesichert. Ja, Diesel. Lange hat sich der Verein mit dem Gedanken getragen, künftig ein Elektrofahrzeug zu nutzen. Doch mehrere Gründe sprechen zurzeit noch dagegen. Der Gravierendste: „Die Infrastruktur ist nicht da“, sagt Bernd Psyk und umschreibt damit die Tatsache, dass es keine exklusive (Schnell-)Ladesäule gibt; hinzu kommt die mangelnde Reichweite. 120 Kilometer könnte ein Elektrobus schaffen, im Sommer wohlgemerkt, im Winter sind es vielleicht 75 Kilometer. Bert fährt am Tag rund 350 Kilometer. Der Bürgerbusverein in Göttingen-Dransfeld ist an den Problemen mit einem Elektrofahrzeug gescheitert.

Mehr Kapazität für höhere Reichweite würde auch ein höheres Gewicht bedeuten, was bei heutigen Führerscheinen der Klasse B Probleme mit dem erlaubten Maximalgewicht des zu steuernden Fahrzeugs bereiten könnte, zumindest bei jüngeren Fahrerinnen und Fahrern. Statt 7,5 Tonnen liegt das bei 3,5 Tonnen. Im Gespräch auf EU-Ebene ist eine leichte Anhebung auf 4,25 Tonnen.

Wolfgang Kaib hätte gern den Wasserstoff-Range-Extender von Tribus als Elektrovariante geordert. Dabei versorgt eine Brennstoffzelle den Akku im laufenden Betrieb mit Energie. Doch erst im zweiten Quartal 2024 ist mit Einzelheiten aus Utrecht zu rechnen, und Wasserstofftankstellen sind in Thedinghausen noch rarer gesät als Elektro-Ladesäulen.

Kurzum: Es wird also wieder ein Auto mit Verbrennungsmotor. „Es ist leider auch kein Sponsor in Sicht, der uns bei Ausfall des aktuellen Fahrzeuges bis zur Lieferung eines Elektro-Tribus mit Range-Extender ein Leihfahrzeug finanzieren würde“, so Kaib. Für die aktuellen Wehwehchen von Bert können die Thedinghauser immerhin auf ein in Achim stationiertes Leihfahrzeug zurückgreifen.

