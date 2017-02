Keine Kredite nötig, hohe liquide Mittel

Blender - Keine neuen Kreditaufnahmen oder gar Steuererhöhungen erforderlich, über 800.000 Euro an liquiden Mitteln, und in den kommenden Jahren bis 2020 ebenfalls positive Haushaltsabschlüsse zu erwarten.

Die Gemeinde Blender stehe finanziell auch im Vergleich zu den übrigen Mitgliedgemeinden ziemlich gut da. So fasste Samtgemeindebürgermeister und Gemeindedirektor Harald Hesse jetzt auf der Ratssitzung in der kleinen Halle der Intscheder Gemeinschaftssportanlage die Haushaltslage zusammen.

Vor allem dank verbesserter Gewerbesteuereinnahmen und gesunkener Samtgemeinde-Umlage für Blender blieben beim Jahresabschluss 2016 rund 650.000 Euro übrig für das Folgejahr.

Einstimmig wurden Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 im Gemeinderat verabschiedet. Bis auf eine im Vergleich zum Gesamtvolumen kleine Lücke von 30 000 Euro ist der aktuelle Etat in Einnahmen und Ausgaben gedeckt. Die Lücke werde bis zum nächsten Jahresabschluss sicher wieder verschwinden, war sich Ratsherr Patrick Rott (CDU) sicher.

Bürgermeister Andreas Meyer wies allerdings mahnend darauf hin, dass im Kindergartenbereich eine größere Differenz zwischen Einnahmen und die Personalkosten hier stark stiegen.

Er hoffe auf hohe Gewerbesteuereinnahmen auch in diesem Jahr, betonte Meyer. Gerade in diesem Bereich seien Einnahmen jedoch am wenigsten vorhersehbar, ergänzte Harald Hesse einschränkend. - la