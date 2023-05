Kaufen, klönen, verzehren, verweilen: Premiere für „Treffpunkt Wochenmarkt“

Von: Christian Walter

Auf dem Rathausplatz findet am Donnerstag der erste Thedinghauser Wochenmarkt statt. © Christian Walter

Thedinghausen – Am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr feiert der neue „Treffpunkt Wochenmarkt“ auf dem Rathausplatz Premiere. Dort soll es nicht nur Angebote zum regionalen Einkaufen geben, der Markt soll auch ein sozialer Ort sein.

Es hat schon einen Grund, wieso der neue Wochenmarkt auf dem Rathausplatz nicht einfach nur schnöde „Wochenmarkt“ genannt wird, sondern allerorten als „Treffpunkt Wochenmarkt“ beworben wird. Denn genau das soll er sein, darin sind sich alle Beteiligten einig. „Dort kann man ins Gespräch kommen, sich treffen und auch verweilen, die Besucherinnen und Besucher sollen nicht einfach nur zum Einkaufen über den Markt hetzen“, beschreibt etwa Christiane Riewe, Wirtschaftsförderin bei der Samtgemeinde, gegenüber dieser Zeitung ihre Erwartung an das neue Angebot, das an diesem Donnerstag, 4. Mai, von 14 bis 18 Uhr erstmals auf dem Platz am Rathaus stattfindet.

Harmonie zwischen Organisatoren, Kommune und Händlern

Auch Carlos Aragues Bremer, der für die Deutsche Marktgilde 34 Wochenmärkte in Nordwestdeutschland betreut und den neuen „Treffpunkt Wochenmarkt“ in Thedinghausen in den vergangenen Wochen maßgeblich aufgebaut und organisiert hat, freut sich auf sein neuestes „Baby“. Er betont im Gespräch die Treffpunkt-Idee und hebt die Aufenthaltsqualität des Veranstaltungsortes hervor, an dem es sich gut eine Runde schnacken lassen wird. „Das ist was Besonderes“, ist er überzeugt. Besonders betont er die Harmonie zwischen Organisatoren, Kommune und Händlern, die sich bereits bei Planungstreffen gezeigt habe. „Das wird ein super netter Wochenmarkt“, so seine Überzeugung. Dazu beitragen wird auch das, was die Samtgemeinde Thedinghausen am Donnerstag aus der Rathausscheune räumen und auf den Platz stellen wird: das Mobiliar. Sitzen, schnacken, verschnaufen und verweilen werden die Besucherinnen und Besucher auf und an samtgemeindeeigenen Bierzeltgarnituren können. „Wir unterstützen da, wo wir können“, betont Riewe das kommunale Engagement für den neuen Treffpunkt. Dieses erwähnt auch Carlos Aragues Bremer explizit und lobend.

Vielfältiges Angebot auf dem Nachmittagsmarkt

Bremer verrät zudem, was sich seit der Vertragsunterzeichnung Mitte März in Sachen Beschickung getan hat, als noch einige Lücken in der Liste der Händlerinnen und Händler zu finden waren. Ein Schlachter hatte vor anderthalb Monaten beispielsweise noch gefehlt, dies hat sich nun geklärt: Die Landschlachterei Wolkenhauer aus Martfeld bietet ihre Produkte in Thedinghausen feil. Fisch gibt es bei „Petra und Micha‘s Meeresspezialitäten“ aus Stolzenau, diese Info kam am Dienstag noch frisch vom Organisator von der Marktgilde. Der Käsewagen wird am Mittag auf dem Markt in Wildeshausen abbauen und flugs seine Waren nach Thedinghausen umsiedeln, ein Imbisswagen wird auf dem Rathausplatz stehen – trotz des stationären Speisenangebots nebenan an der Braunschweiger Straße, ein Bäcker mit Holzofen kommt nach Thänhusen, es wird Obst und Gemüse geben, Trockenfrüchte, Dosen- und Bratwurst, Lakritz, ein Kaffeemobil und vieles mehr.

Was laut Carlos Aragues Bremer am Dienstag noch in der Schwebe war, sind die Sparten Feinkost und Blumen. Ob sich bereits für diesen Donnerstag dafür Anbieter finden würden, würde sich noch zeigen. Ohnehin ist einiges noch im Werden, gerade mit Blick auf die ja gerade erst anstehende Premiere: So ist auch im Bereich Non-Food an diesem Donnerstag noch nichts geplant. Aber was nicht ist, kann werden. „Wir müssen gucken. Erst mal aufmachen“, sagt Bremer. Vorstellen könne er sich vieles: Olivenholzdeko, Körbe, (Kunst-)Handwerk, spanische Reiben, Leder, Schmuck, auf jeden Fall „Schönes“ – ein wechselndes Angebot sei perspektivisch denkbar.

Besondere Aktionen künfitg denkbar

Und auch sonst gebe es Ideen genug, gerade mit Blick auf jahreszeitlich passende Angebote, ob zum Kaufen und Kochen zu Hause oder zum Verzehren vor Ort. So könne es etwa Spargeltage geben (noch nicht jetzt zur Premiere – Bremer: „Da ist erst mal Eröffnung, das ist schon besonders genug“), ab Juni zum Beispiel saftige Erdbeeren aus der Region, nach dem Sommer vielleicht ein Herbstfest oder im Winter Glühwein.

So oder so: „Mit einer attraktiven Vielfalt an Beschickern und Waren wollen wir den Wochenmarkt als feste Größe in der Gemeinde etablieren“, wird Carlos Aragues Bremer allgemein von der Deutschen Marktgilde in einer Pressenotiz zum neuen Thänhuser Markt – das Wortspiel sei an der Stelle erlaubt – zitiert. Viele Menschen schätzten es demnach, „dass sie mit ihrem Einkauf auf dem Wochenmarkt die heimischen Selbsterzeuger und Händler direkt unterstützen können.“ Bremer betont im Gespräch mit dieser Zeitung außerdem, dass ohne die Umwege über Groß- und Einzelhandel die Preise auf Wochenmärkten „absolut fair“ seien – günstiger als im Supermarkt noch dazu. Und: „Gerade saisonale Produkte bekommt man nirgends frischer und in einer besseren Qualität.“

Der Termin am Donnerstagnachmittag sei im Übrigen bewusst gewählt worden, „um es auch Berufstätigen zu ermöglichen, das bunte Markttreiben zu genießen und sich mit hochwertigen, regionalen Produkten einzudecken“, informiert die Marktgilde.

Markttaschen zum Start

Zur Eröffnung am Donnerstag um 14 Uhr halten die Organisatoren noch etwas Besonderes für die ersten Kundinnen und Kunden bereit: Es gibt 200 falt- und waschbare und zugleich stabile Markttaschen für die Schnellsten.

