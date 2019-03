Kamelien-Schau bei Manfred Feldt in Vorbereitung

Thedinghausen – Für Ende März und Anfang April lädt Manfred Feldt zur großen Kamelien-Schau in seinen Garten an der Hägerstraße 8 in Thedinghausen. Über 300 verschiedene Pflanzen in einer sehr hohen Sortenvielfalt dieses ostasiatischen Teebaumgewächses präsentiert der begnadete Hobbyzüchter laut Ankündigung an den Wochenenden des 30. und 31. März sowie am 6. und 7. April jeweils von 10 bis 17 Uhr. Natürlich ist auch an Speis und Trank für die Besucher gedacht. Außerdem stellen Christian und Anja Voß an diesen Tagen Magnetschmuck vor, und Brigitte Kirschner präsentiert handbemalte Porzellanartikel. Alle Blumenfreunde und andere Interessierte sollten sich die genannten Termine schon mal vormerken.