Kalter Kaffee – direkt aus dem Hahn

Achim - Von Philipp Köster. Beim Ehepaar Kardel aus Achim kommt das Kaffeewasser direkt aus der Leitung. „Man kann es aber nicht trinken“, sagt Hermann Kardel. Was er scherzhaft als Kaffeewasser bezeichnet, ist in Wahrheit eine Art bräunlich-trübes Gelee. Seine Frau Heidemarie nennt es sogar Jauche. Alle vier bis sechs Wochen kommt diese Flüssigkeit aus dem Hahn.

Angefangen hat es im Jahr 2018. „Beim Zähneputzen dachte ich: Was ist das denn? Das schmeckt ja so sauer!“ Doch war es nicht etwa die Zahnpasta, sondern das Wasser. In den Folgetagen wurde es immer trüber bis hin zu kaffeebraun und -schwarz. Duschen war kein Vergnügen mehr. Der Tee schmeckt auch nicht mehr.

Nach einem Anruf von Kardel beim Trinkwasserverband in Achim rückte ein Mitarbeiter an und spülte die Hauptleitung durch. „Doch nach etwa fünf bis sechs Wochen hatten wir das gleiche Problem“, erinnert sich der Rentner. „Dann kam der Chef selber raus.“

Wieder wurde gespült. „Sie haben das Wasser eine halbe Stunde laufen lassen müssen, bis es wieder klar wurde.“ Im Haus, also hinter dem Zähler, musste das Ehepaar Kardel selbst lange spülen – mit entsprechend hoher eigener Kostenbelastung auch für die Abwasseruhr.

Hermann Kardel kennt das Problem, das zum braunen Trinkwasser führt, denn als früherer Vorarbeiter einer Bremer Gas- und Wasserleitungsfirma ist er mit den unterirdischen Zuständen vertraut. Er wohnt mit seiner Frau am unteren Ende der Straße Im Orte. Vom Hydranten aus ist eine zu große Leitung zum Haus verlegt. Er ist der letzte Abnehmer, doch der Wasserverbrauch des Ehepaars entspricht nicht der Größe der Leitung. Also setzt sich Eisen ab, das dann in oxidierter Form aus dem Hahn rieselt. Das hatte inzwischen zur Folge, dass die Bewohner zwei Hähne austauschen mussten, weil diese vom „Kaffeewasser“ in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

Nach mehreren Spülaktionen hatte Kardel die Nase voll und verlangte eine grundsätzliche Lösung des Problems. Bis Dezember 2019 sollte eine neue Leitung vom Hydranten aus verlegt werden, habe man ihm mündlich zugesagt. Doch weil Kardel zufolge nichts passiert sei, hat er sich dieser Tage abermals an den Trinkwasserverband gewendet und eine schriftliche Zusage verlangt, wann das Problem behoben werde. „Am Wetter kann es nicht gelegen haben“, verweist Kardel auf den milden Winter. Letzte Auskunft sei nun gewesen, dass erst mal die Neuverlegung geplant werden müsse. „Das ist eine Frechheit. Eine Grenze ist überschritten worden. Wir fühlen uns verarscht.“

Stefan Hamann, Geschäftsführer des Trinkwasserverbands, bestätigt, dass die Leitung hinter dem Hydranten und vor der letzten Abnahmestelle zu groß sei in Bezug auf den Durchfluss. Das Wasser reagiere mit Restablagerungen an der Leitung, es entstehe Eisenoxid, was bei einer plötzlichen schnellen und umfangreicheren Entnahme in die Hausleitung gelange.

Leitungen müssten auch an anderen Stellen immer wieder gespült werden. Das Problem im angeführten Fall sei Hamann zufolge jedoch, dass „wir nicht ausreichend spülen können. Wir wissen nicht, wo wir das Wasser lassen sollen“. Hinter dem Haus befindet sich das Areal eines Discounters an der Bremer Straße, dort könne es nicht einfach abfließen.

Zugesagt worden sei Kardel nichts, sagt der Geschäftsführer. Er kann den Kunden aber beruhigen und sagt, dass Planungen für einen Neubau der Leitung laufen. Binnen des nächsten halben Jahres soll das Problem behoben sein. Kaffee kommt bei den Kardels dann wieder ausschließlich aus der Maschine.