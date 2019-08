Käse, Saft und Segelkaffee

Biomeile soll wieder den Thänhuser Markt bereichern

+ Freuen sich auf Markt und Biomeile: Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse (vorn l.), die kommunale Tourismusbeauftragte Imke Meyer (dahinter), der GdS-Vorsitzende Hans-Ludwig Durka (hi, 2.v.l.), Angela Wilhelms (hi.r.) von der die Meile organisierenden Gesellschaft Stadtland+ sowie einige der Beschicker. Foto: Albrecht

Thedinghausen - Von Philipp Köster. Die Biomeile auf dem Thänhuser Markt steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Kein Wunder, bauen die rund 20 Beschicker in diesem Jahr doch erst zum dritten Mal ihre Stände auf dem Volksfest auf. Es stellt sich jedes Mal die Frage: „Wie integrieren wir die Biomeile in das Marktgeschehen?“, sagt der Vorsitzende der Gemeinschaft der Selbstständigen (GdS), Hans-Ludwig Durka. Er hat schon genug mit der Organisation des regulären Volksfestes mit seinen 120 bis 130 Ständen zu tun, sodass „ich vor ein paar Wochen schon mit den Hufen gescharrt und auf Kontakt gewartet habe“, erinnert er sich.