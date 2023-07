Jugendliche ziehen positives Fazit zur WG auf Zeit in leer stehendem Pfarrhaus in Lunsen

Nach einem Monat hieß es wieder Möbel schleppen beim Auszug aus der WG im Lunser Pfarrhaus. © Schlüter-Ehrecke

Lunsen – Einen Monat lang diente das leer stehende Pastorenhaus in Lunsen sechs jungen Leuten der evangelischen Jugend als Wohngemeinschaft auf Zeit. Sofas, Esstisch, Beamer, Musikanlage, Kicker und Billardtisch verwandelten das Wohnzimmer mit der angrenzenden Küche und den Flur in kommunikative Herzensräume der Gruppe. In den vier Räumen im ersten Stock bezogen die drei Mädchen und drei Jungs im Alter von 17 bis 21 Jahren teils allein, teils zu zweit ihre Schlafzimmer.

Die spannende Frage war, wie die Sechs, die bisher alle noch bei den Eltern wohnen, als WG-Team funktionieren und den Alltag gemeinsam wuppen würden.

Nun hieß es Abschied nehmen und Bilanz ziehen: Fynn kann jetzt tanzen, Emil Wäsche waschen, Ineke ziemlich gut kochen und Maite muss eine Menge Schlaf nachholen.

Ja, das WG-Leben hielt viele Erlebnisse für die kirchlich engagierten Jugendlichen aus Thedinghausen, Intschede und Etelsen bereit, die Lust hatten auf die Projektidee der beiden Kirchenkreis-Diakone Claudia Clasen und Andreas Bergmann. Finanziert wurde die Wohngemeinschaft auf Zeit von der Lokalen AG Thedinghausen, dem evangelischen Kreisjugenddienst Verden und zum Teil auch von den Familien selbst.

Da war zum Beispiel die Sache mit der Waschmaschine. Um die machte der 17-Jährige Fynn bislang daheim immer geschickt einen Bogen und vertraute auf das Prinzip „dreckige Klamotten ab in den Wäschekorb und wenig später tauchen sie gewaschen wieder auf der Treppe auf“. Würde im Pfarrhaus nicht funktionieren, ahnte er und nahm sich mit Unterstützung seines Mitbewohners Emil des technischen Wunderwerks an. „Okay, zweimal haben wir ohne Waschmittel gewaschen, weil wir es ins falsche Fach getan hatten“, erzählt Emil grinsend. „Aber dann hatten wir den Dreh raus.“

Auch die Spülmaschine im Haus sei Gold wert gewesen, entfiel doch so der Streit über stapelweise dreckiges Geschirr. Doch was kommt wo rein in die Maschine und was auf keinen Fall – Holzbrettchen, scharfe Messer, gar Pfannen? Da habe es schon Diskussionen gegeben. Und dann die Themen einkaufen und kochen. Die ersten Tage sei das recht planlos verlaufen, dann wurde mit System besprochen, was es an welchem Tag zu essen geben soll und was dafür eingekauft werden müsse. Miteinander reden, sich abstimmen, Rücksicht nehmen – Schlüssel für ein gutes WG-Leben.

Und jeder hat sich zudem mit seinen Talenten und Ideen eingebracht. Ineke übernahm beispielsweise gern die Rolle der Köchin für das tägliche gemeinsame Abendessen. Bjarne sorgte für gute Musik im Haus. Emil mähte das kniehoch stehende Gras im Pfarrgarten. Fynn war vor allem um die Sauberkeit im Jungs-Bad bemüht und Freya organisierte ein Essen in Promi-Dinner-Manier für den Superintendenten Fulko Steinhausen und weitere Gäste.

Die Sechser-WG auf Zeit hat den Jugendlichen viel Spaß gemacht. „Wir haben uns alle super verstanden“, sagt Maite, „haben zusammen gegessen, gequatscht, Spiele gespielt“. Nur beim Schlaf musste die 21-Jährige Abstriche machen. Die Etelserin macht eine Ausbildung, muss immer schon kurz nach 5 Uhr aus dem Haus. Die anderen gehen alle noch zur Schule. Auf ihre acht Stunden Schlaf sei sie unter der Woche nie gekommen. Ihr Zimmer lag direkt über dem Wohnzimmer, in dem immer bis spät abends der Bär steppte.

Richtig Streit aber – Fehlanzeige in der WG. Bestätigen auch Claudia Clasen und ihr Kollege Andreas Bergmann, die regelmäßig vorbeischauten und sich freuen, wie toll und selbstständig die Jugendlichen das Alltagsleben in diesem geschützten Rahmen gemeistert haben.

Was bleibt, ist neben wunderbaren Gemeinschaftserlebnissen und dem Üben handfester Alltags-Fertigkeiten wie Putzen & Co. auch ein besonderes Erlebnis bei Fynn. Mitbewohner Bjarne hat ihm das Tanzen beigebracht. Seine Abiball-Begleiterin kann Fynn nun mit Discofox beeindrucken.

Von Claudia Schlüter-Ehrecke