Apfeltag in Eißel: Von Jamba bis hin zu Baumanns Renette

Eissel - Von Heiner Albrecht. „Beiß’ nicht gleich in jeden Apfel, er könnte einen Wurm beherbergen“ – von diesem, dem Schlager entlehnten Merksatz wissen Apfelbauern sicherlich ein Lied zu trällern. Trotzdem können auch diese Äpfel vielfältig Verwendung finden, zum Beispiel in der Küche für selbst gemachtes Apfelmus. Diese und weitere Tipps rund um Birne und Apfel gab es anlässlich des 15. Apfeltages der Mosterei Finkenburg in Thedinghausen-Eißel.

Großen Zulauf hatten die beiden Apfelexperten Michael Ruhnau und Andreas Kallwitz bei der Sortenbestimmung. Beide sprachen von einem durchwachsenen, für Obstbäume zu trockenen Wetter – aber nicht für alle Sorten gleichermaßen. „Und dann war der große Befall der Apfelmade in diesem Jahr“, sagte Ruhnau und hob zu einer Erklärung an: „Er gehört zu den verbreiteten Schädlingen an Apfelbäumen. Ende Mai bei milder Witterung starten die unscheinbaren, grauen Falter ihren Flug, um nach der Begattung ihre Eier an die Äpfel zu legen. Die daraus schlüpfenden Raupen bohren sich schon nach kurzer Zeit in die Früchte und verursachen darin die typischen Fraßgänge und -löcher“, beschrieb der Experte.

Trotz aller Konkurrenz aus exotischen Gefilden ist und bleibt der Apfel hierzulande unangefochten das beliebteste Frischobst. „Er schmeckt gut, wandert einfach von der Hand in den Mund und ist noch dazu unglaublich gesund“, fügt Kallwitz hinzu.

+ Beim Apfeltag fand die Sortenbestimmung mit Michael Ruhnau und Andreas Kallwitz (v.l.) besonders großen Anklang. © ha Beim Aktionstag hatte Kallwitz auch das Ehepaar Schirmer aus Achim vor sich. Sie zeigten ihm eine Handvoll Äpfel und sofort erkannten die Experten: „Das ist ein Jamba“. Die Geschichte dahinter: Die Schirmers haben diesen Apfel aus dem Dänemarkurlaub mitgebracht, weil der Baum durch eine Hecke an der Straße wuchs und so auffällig war. Die Früchte schmeckten und so sammelte das Ehepaar sie einfach auf und wollte nun auch wissen, um welche leckere Sorte es sich handelte. „Interessant sind solche Geschichten, die hinter den Äpfeln stecken, die uns vorgelegt werden“, fand Ruhnau. Wenn man Sorten bestimmen will, sei es zudem hilfreich, zu wissen, woher sie kommen und wie alt in etwa die Bäume sind.

Etwas schwerer tun sich die Experten mit der Bestimmung von jungen Sorten. „Die haben wir gar nicht auf dem Schirm“, sagte Kallwitz, konnte aber die nächste Art eindeutig zuordnen: Baumanns Renette – ein Apfel für die Küche. Eine Sorte, die sehr viel Pflege und einen guten Standort braucht. Birnen hingegen gibt es in diesem Jahr sehr viele. „Das hat auch damit zu tun, dass Birnenbäume Tiefwurzler sind.“

Außerdem gab es wieder eine Apfelausstellung mit rund 50 regionalen Sorten. „Die wachsen jetzt schon meist bei uns im Garten“, sagte Uwe Ciesla von der Finkenburg.

Darüber hinaus standen Führungen durch die Mosterei auf dem Plan. Termine zum Mosten sind auch noch relativ kurzfristig zu bekommen. In der Mosterei haben private Obstbaumbesitzer von September bis November die Möglichkeit, ihre eigenen Äpfel zu Saft verarbeiten zu lassen. Jüngere Besucher konnten auf dem Aktionstag ihr „Apfeldiplom“ beim Sortenraten erwerben und beim Saftmachen mit der Handpresse helfen.

Wie in den Jahren zuvor war wieder der aus Funk und Fernsehen bekannte Obstbauer und Apfelexperte Eckart Brandt vor Ort. Neben dem Verkauf seiner Produkte hielt er einen kleinen Vortrag über alte Apfelsorten.

Umrahmt wurde der Apfeltag von einem großen Hoffest mit vielen Essens- und Informationsständen sowie Kunsthandwerklichem.