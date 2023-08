Intscheder Wehr: Freigabe in sechs bis sieben Wochen

Von: Christian Walter

Das Weserwehr zwischen Intschede und Daverden wird seit November 2018 saniert. © Christian Walter

Intschede / Daverden – Die Wiedereröffnung des Intscheder Wehrs rückt näher: „In der letzten September- oder ersten Oktoberwoche“ soll die lang ersehnte Freigabe nach der Sanierung erfolgen, sagte Blenders Bürgermeister Patrick Rott am Dienstag auf Nachfrage.

Die Wiedereröffnung des Intscheder Weserwehrs nach der nun schon seit fast fünf Jahren andauernden Brückensanierung rückt in greifbare Nähe: „In der letzten September- oder ersten Oktoberwoche“ soll die von vielen Bürgerinnen und Bürgern, Pendlerinnen und Pendlern beiderseits des Flusses lang ersehnte Freigabe für den Verkehr erfolgen, teilte Patrick Rott (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Blender, am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung mit. Im ersten Jahresviertel hatte es vom zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt noch recht grob „voraussichtlich im Herbst“ geheißen. „Es wird jetzt immer konkreter“, sagt Patrick Rott nun auf Nachfrage.

Kreis-CDU macht sich am Freitag vor Ort ein Bild

Diese Aussicht sowie das Vorhaben, eine separate Brücke für Radfahrer als touristisches Highlight neben dem Wehr über die Weser zu bauen, sind für die CDU-Kreistagsfraktion „gute Gründe, sich auf Initiative ihrer örtlichen Mitglieder Karin Bergmann und Mario Hoffmann über den aktuellen Stand des Geschehens ein Bild zu machen“, wie es Fraktionsvorsitzender Wilhelm Hogrefe in einer Mitteilung an die Presse formuliert.

Die Fraktionstagung, zu der auch interessierte Gäste aus den umliegenden Orten willkommen sind, findet statt am Freitag, 18. August. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Ortsausgangsschild in Intschede in Richtung Wehrbrücke. „Einleitend wird Bürgermeister Patrick Rott über den aktuellen Stand der Bauvorhaben sowie die Erwartungen der Gemeinde Blender berichten. Der Gemeinderat hatte sich ausführlich von Werner Stadtlander, dem zuständigen Fachdienstleiter der Kreisverwaltung, informieren lassen“, heißt es in der CDU-Mitteilung.

Das bedeutet kürzere Arbeitswege – und viele über die Jahre gewachsene Kontakte in den Flecken Langwedel können dann wieder besser gepflegt werden.

„Die Einwohner sind sehr erwartungsfroh, dass es endlich wieder weitergeht“, sagt Patrick Rott auf Nachfrage. „Die Sperrung hat einige Einschränkungen mit sich gebracht und die Weserquerungen in Uesen und Verden belastet.“ Die absehbare Wiedereröffnung des Intscheder Wehrs sowohl für den Auto- also auch den Rad- und Fußverkehr bedeutet für viele Menschen „kürzere Arbeitswege – und viele über die Jahre gewachsene Kontakte in den Flecken Langwedel können dann wieder besser gepflegt werden“, so Rott.

Ein Straßenschild weist bei Blender auf die Sperrung des Intscheder Wehrs hin. Bald kann der rote Balken abgenommen werden, wenn der Weg nach Daverden wieder frei ist. © Christian Walter

„Beide Brückenbaumaßnahmen sind als Einheit zu verstehen“, erläutert CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzender Wilhelm Hogrefe. Zusammen mit einer intelligenten Ampelsteuerung könne die Kapazität der Wehrbrücke für Kraftfahrzeuge um über 50 Prozent gegenüber dem früheren Zustand verbessert werden. „Das wird zu einer deutlichen Verkehrsentlastung der Flussquerungen in Verden und Achim führen“, folgert die CDU-Kreisvorsitzende Hella Bachmann, die in Etelsen wohnt und die Verkehrsverhältnisse an der Weser aus eigener Anschauung gut kennt.

Es wird eine Umstellung werden, aber ob es mehr Verkehr wird als vor der Sperrung, bleibt abzuwarten. Ich bin mir da noch nicht sicher.

„Der angenehme Teil war natürlich die viele Ruhe, gerade auch für Kinder“, sagt Gemeindebürgermeister Patrick Rott über die vergangenen knapp fünf Jahre Sanierungszeit. Rott wohnt selbst in Intschede direkt an der Kreisstraße 9, über die der Verkehr zwischen Blender und Langwedel fließt, wenn das Wehr befahrbar ist. „Es wird eine Umstellung werden, aber ob es mehr Verkehr wird als vor der Sperrung, bleibt abzuwarten. Ich bin mir da noch nicht sicher“, so Rott. Immerhin, sagt er, habe man auch weiterhin keinen Schwerlastverkehr über das Wehr und somit durch die anliegenden Ortschaften. „Das hätte mir auch nicht gefallen“, sagt der Anwohner und Bürgermeister und verweist stattdessen auf die Vorteile der Wiederbefahrbarkeit der Querung in wenigen Wochen etwa für gastronomische Angebote wie das Restaurant Browiede oder das Intscheder Bauernhof-Eis. Zudem bringe die neue, „intelligente“ Ampelanlage nicht nur eine bessere Effizienz für den motorisierten Verkehr, sondern auch für Radlerinnen und Radler mit sich, so Rott. „Dort wird es einen Radfahrer-Taster geben, der die Schaltzeiten für einzelne Räder oder Gruppen anpasst. Die neue Anlage erkennt die Verkehrsströme besser.“

Die neuen Ampeln sollen eine Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer sein. © Christian Walter

„Wir setzen in diese Innovation große Hoffnungen“, so Fraktionsvorsitzender Wilhelm Hogrefe, der im Kreistag das Modell „Messeschnellweg“ für die Wehrbrücke empfohlen hatte. Es bedeutet, dass die Ampeln früh morgens für den Verkehr aus der Samtgemeinde Thedinghausen in Richtung Autobahnanschlussstelle Langwedel länger Grün zeigen werden – am Spätnachmittag soll es umgekehrt sein. Das werde nach der Freigabe noch nicht sofort perfekt funktionieren, kündigt Bürgermeister Rott, der hauptberuflich Polizeibeamter ist, im Gespräch mit dieser Zeitung schon mal an. „Das muss sich erst einspielen.“ Aber eine Verbesserung sollen die neuen Anlagen mittelfristig für alle Verkehrsteilnehmer sein.

CDU: Mehr Kapazität für Verkehr, touristische Aufwertung der Region

„Durch die geplante separate Brücke für Radfahrer in der Nähe der Wehrbrücke wird eine weitere deutliche Kapazitätserweiterung für den Kraftfahrzeugverkehr zwischen den beiden Weserseiten zu erwarten sein. Außerdem wird die gesamte Region in touristischer Hinsicht deutlich aufgewertet“, schreibt die Kreis-CDU darüber hinaus in ihrer Mitteilung. Dieses werde auch vom Land Niedersachsen so gesehen und mit einer hohen Fördersumme honoriert. Von daher sei das Projekt berechtigt und die Realisierung werde von der CDU-Kreistagsfraktion einhellig unterstützt, heißt es abschließend.