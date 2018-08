Intscheder Hafen als tödliche Falle für unzählige Fische

Intschede - Zur tödlichen Falle für unzählige Fische wurde erneut der frühere Intscheder Hafen. Dies passiert immer wieder bei großer Hitze, denn das Gewässer hat keine Verbindung mehr zur Weser. Das Problem ist den Behörden seit Jahren bekannt, doch am Sonntag waren wieder Angler und Anwohner gefordert, um die noch lebenden Tiere zu retten.

Ein Intscheder, der Mitglied im Verein der Sportfischer Verden ist, habe den dramatischen Zustand bemerkt, erklärte deren stellvertretender Vereinsvorsitzende Dr. Rainer Becker. Der Verein ist Pächter des Gewässers. An der Rettungsaktion am Sonntag waren neben Anglern auch Einwohner aus Intschede beteiligt. „Das war eine tolle Hilfe und ein vorbildliches Engagement“, so Becker.

In Teilen ist das Gewässer bereits komplett trocken gefallen. Mit einem Netz wurde das verbliebene Wasser abgefischt. Die Helfer standen im dicken, stinkenden Matsch bestehend aus Algen und Entengrütze und fischten mit Keschern die noch lebenden Fische heraus.

+ Die „geretteten Exemplare“ wurden in der Weser ausgesetzt. © Bruns

Das Wasser war schon so knapp und verschlammt, dass es aufwendig war, die Behälter mit Wasser zu füllen. In Wannen wurden die geretteten Fische laufend an die nahe gelegene Weser gebracht. „Das war Rettung in letzter Minute“, so Becker. Einige hundert Weißfische, einige Dutzend große Brassen, ein gutes Dutzend Hechte und zwei bis drei große Schleien konnten gerettet werden. Doch es gab auch etliche tote Fische. „Darunter einige Kaventsmänner und die stinken schon“, so Becker.

Seit Jahren sei das Problem bekannt und mehrfach bei Arbeitssitzungen mit Behördenvertretern besprochen worden. Der Verein habe über 6000 Euro für Analysen ausgegeben. Allen beteiligten Behörden seien die Ergebnisse übergeben worden. Doch die aus seiner Sicht erforderliche und aus Naturschutzgründen sinnvolle Anbindung des früheren Hafens an die Weser wird nicht hergestellt. „Andere Leuchtturmprojekte gehen offenbar vor“, merkt er kritisch an.

+ Diese Fische haben es nicht geschafft. © Bruns

Wann und warum die Verbindung an die Weser geschlossen worden ist, weiß er nicht. Diese zu öffnen hält er für „ökologisch wertvoll“, denn die Weser habe kaum noch solche Nebengewässer mit Hauptanbindung an den Fluss. Diese seien ideal zum Ablaichen und Überwintern, erklärt er.

Die vorhandenen Fische seien auch nicht eingesetzt worden, sondern gelangen mit dem Hochwasser hinein. Gäbe es eine Verbindung zur Weser, säßen sie bei extremer Hitze nicht in der Falle, die sich direkt hinter dem Hinweisschild „Landschaftsschutzgebiet“ an der Hafenstraße befindet.

Gemeinde Blender jetzt am Zug

„Das Problem tritt alle sieben bis acht Jahre auf“, sagt Becker. Aber die Abstände werden kürzer. Zuletzt hatte die Kreiszeitung im Jahr 2015 über den Intscheder Hafen als tödliche Falle berichtet.

Beim Wasser- und Schifffahrtsamt in Verden hätte man übrigens keine grundsätzlichen Bedenken, den Zugang zur Weser wieder zu öffnen, wie dessen Leiter Reinhold Tegtmeier auf unsere Nachfrage erläuterte – wenn Verfahrens-, Kosten- und Naturschutzbelange zuvor abgeklärt worden seien. Man sei auch zu einer Hilfestellung bereit. Der Hafen befinde sich jedoch im Eigentum der Gemeinde Blender. Und die müsse jetzt die Initiative ergreifen.

wb/sp