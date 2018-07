Lajos Meisloh von den Socken: Kaum im Verein, schon König

Intschede - Da stand er ganz entspannt während der Proklamation der Intscheder Schützen in der hinteren Reihe. Dass er am Ende zum Schützenkönig ausgerufen werden würde, ahnte Lajos Meisloh da noch nicht.

Denn er war ja noch nicht einmal sieben Stunden Mitglied im Schützenverein Intschede. Aber so schnell kann es gehen. Und an der Schützenjacke, die schon sein Opa getragen hatte, prangte jetzt der Königsorden 2018 des kleinen Weserdorfes.

Aber der Reihe nach: Die Intscheder Schützen und einige Bürger trafen sich zum gemeinsamen Mittagessen. Mittendrin Lajos Meisloh, denn seine Mutter war ja die amtierende Damenkönigin. Der 23-Jährige ließ sich nicht lange bitten, als Vorsitzender Kai Wigger ihm das Eintrittsformular unter die Nase hielt. „So, jetzt bist du Vereinsmitglied und darfst auch am Königsschießen teilnehmen“, wurde Meisloh von Schießwart Harald Holle in den Schießstand gebeten. „Na ja, so schlimm kann das ja nicht sein, hab ich mir gedacht“, sagte Meisloh, als er die Königskette um den Hals trug.

„Aber, dass es gleich zum Titel gereicht hat?“ – da war der junge Mann, der ansonsten sportlich handballerisch in Daverden unterwegs ist, schon ziemlich von den Socken. Jetzt war es jedenfalls amtlich und die Party konnte beginnen.

+ Das neue Intscheder Königshaus: Die nächsten zwölf Monate wird es im kleinen Weserdorf regieren. © Albrecht

Vorsitzender Kai Wigger hatte am Samstagabend zur Königsproklamation gerufen. Die Blaskapelle Moordieker Jungs und Deerns, die zuvor musikalisch den Schützenumzug begleitet hatte, um die alten Majestäten abzuholen, verabschiedete sich und bekam reichlich Applaus für ihre musikalische Einlagen. Die Namen der neuen Würdenträger bekam Kai Wigger von seinem Schießwart Harald Holle in verschlossenen Umschlägen gereicht, in dem zunächst nur die Namen der Platzierten standen. Platz fünf in der Jugend ging an Dele Lackmann. Vor ihr Merle Holle und Paul Obladen als 2. Ritter. 1. Dame wurde Freya Henke und neuer Jugendkönig Jonah Petersen.

In der Damenabteilung bekam Veronika Homann den Orden als 2. Dame und Iris Meisloh den als 1. Dame. Die Abräumerin des Tages war jedoch Tanja Holle. Sie gewann den Damenjubiläumspokal und den Titel „König der Könige“ und durfte sich auch zur neuen Damenkönigin küren lassen.

Bei den Schützen landete Vorjahreskönig Hans-Hermann Wigger auf Platz fünf. Timo Steinke jubelte schon über den Gewinn des Jacob-Stuber-Gedächtnispokals und musste sich aber leider mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. 2. Ritter wurde Arnd Promies und 1. Ritter Dennis Friedrich. Und dann nahm die Zeremonie ihren Lauf und Neumitglied Lajos Meisloh wurde zum Schützenkönig ausgerufen.

Am Abend lud der Verein zur großen Schützenfete ein und die Bürger konnten ihr Glück beim Bürgerkönigsschießen versuchen. Der Pokal des Bürgerkönigs blieb in den Händen von Wilfried Henke. Am Sonntag trafen sich die Grünröcke zunächst zum Umhängen der Königsscheibe bei Dennis Friedrich, der im Ort umgezogen ist, bevor die neuen Würdenträger ihre Scheiben bekamen. Das Schützenfest klang mit einem gemeinsamen Grillen am Abend aus.

ha