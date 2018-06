Deutschlandweit erstes Open Air Handpan-Music-Festival in Bahlum

Bands, Solokünstler und You-Tube-Stars

+ Tim Baur (links) und Bill Brown laden für das Wochenende 6. bis 8. Juli zum Festival ein.

Bahlum - Es ist das Ereignis von Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Juli, überhaupt: Die deutschlandweite Premiere eines Open Air Handpan-Music-Festivals auf dem Gelände des Handpan-Herstellers Tim Baur im Strahmweg 2 auf dem ehemaligen Bauernhof Wendt in Bahlum. Das Festival beginnt am Freitagnachmittag sowie am Sonnabend und Sonntag ab Mittag und dauert jeweils bis spät den Abend.