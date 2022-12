Frontalcrash in Emtinghausen

Von: Philipp Köster, Christian Butt

Teilen

Emtinghausen – Über den schweren Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend auf der Bremer Straße in Emtinghausen hat die Polizei am Mittwoch aktualisierte Informationen veröffentlicht.

Demnach wurden bei dem Frontalzusammenstoß zweiter Autos auf der Landesstraße 331 zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf dem Teilstück der L 331 zwischen der Dorfstraße (Kreisstraße 73) und dem Ortseingang Schwarme. Nach derzeitigem Stand war die 64 Jahre alte Fahrerin eines Ford Mondeo auf der L 331 in Richtung Schwarme unterwegs. Ihr entgegen kam ein 53-Jähriger mit seinem Ford Galaxy. Mit bei dem Mann im Galaxy saß eine 74-Jährige. Die 64-Jährige geriet mit ihrem Mondeo in den Gegenverkehr, wobei sie im weiteren Verlauf mit dem Galaxy zusammenstieß. Die Mondeo-Fahrerin sowie die 74 Jahre alte Beifahrerin des Galaxy wurden schwer verletzt. Sie waren in ihren Fahrzeugen zeitweise eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Der 53 Jahre alte Fahrer des Galaxy wurde leicht verletzt. Infolge des Verkehrsunfalles waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mindestens 30 000 Euro. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die L 331 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Feuerwehr und Straßenmeisterei umgeleitet. Warum die Mondeo-Fahrerin in den Gegenverkehr geriet, ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten bitten Zeugen, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.