Imbiss in Riede, Kiosk in Werder: Drei Einbrüche in derselben Nacht

Von: Christian Walter

Der „Werder-Kiosk“ an der Achimer Landstraße in Werder: Hier und in einer Werkstatt nebenan wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. © Christian Walter

Riede / Werder – Als Margret Adam am Dienstagmorgen gegen acht Uhr ihren Imbisswagen in Riede aufschließen wollte, stand die Tür bereits offen. Der Tritt, den sie sonst nachts drinnen aufbewahrt, stand vor der Tür, das Schloss war regelrecht „zerbröselt“, wie sie sagt: Der dritte Einbruch in ihren Imbiss an der Bremer Straße in 28 Jahren, in denen sie ihn nun schon betreibt.

„Ansonsten war aber nichts durcheinander, gar nichts. Ein Albtraum wäre gewesen, wenn die hier angefangen hätten, mit Ketchup rumzusprühen.“ Auf den ersten Blick war der Einbruch also glimpflich abgelaufen. Sie verständigte die Polizei, sollte die Schlüsselnummer durchgeben. Doch der routinierte Griff zur Lesebrille, um die Nummer zu notieren, ging ins Leere. Und die Ersatzbrille: Ebenfalls verschwunden. Ein kurzer Blick rüber zu ihrer Wetterstation, auf der die Imbissbetreiberin sonst die Uhrzeit abliest, zeigte: Auch die Station war weg. „Und dann wollte jemand einen Cheeseburger haben. Dann habe ich gesehen, dass auch der Käse im Kühlschrank fehlt.“ Margret Adam kann sich keinen Reim darauf machen. Die Geräte – Kontaktgrill, Mikrowelle, Telefon –, das tiefgekühlte Fleisch, alles noch da.

Der Imbiss von Margret Adam in Riede wurde aufgebrochen. © Christian Walter

„Die sind einfach blöd, das ist einfach ärgerlich“, sagt die Imbissbetreiberin. Immerhin: Der größte Schaden war noch das Schloss, das sie noch am gleichen Tag erneuern ließ. „Ich lasse ja kein Geld hier.“ Passend dazu schreibt auch die Polizei in ihrer Pressemeldung zum Imbiss-Einbruch, dass die unerkannt geflüchteten Täter „Beute jedoch nicht“ gemacht hätten. Jedenfalls keine nennenswert wertvolle.

Einbruch in derselben Nacht auch in Kiosk in Werder

Anders sah es in Werder aus. Dort ereigneten sich in derselben Nacht von Montag auf Dienstag sogar zwei Einbrüche. Elke Lorenz entdeckte die aufgebrochene Tür ihres „Werder-Kiosks“ gegen 4.45 Uhr, kurz vor der regulären Öffnung. Die Beute der bislang ebenfalls unbekannten Täter: Etwas Bargeld, Zigaretten, Schokoriegel, Spirituosen und Energy-Drinks. Allerdings, das sei am Rande notiert: Der Werder-Kiosk verkauft auch einfache Lesebrillen – diese wurden, anders als im Fall des Rieder Imbisses, nicht gestohlen.

Werder-Kiosk-Betreiberin Elke Lorenz musste am Tag nach dem Einbruch für 400 Euro neue Ware einkaufen. © Christian Walter

Für Kioskbetreiberin Elke Lorenz war dies der vierte Einbruch in 18 Jahren. Sie fuhr am Dienstag zum Großmarkt, um für Ersatz zu sorgen. Insofern ergab sich bei der gestohlenen Ware ein Schaden von rund 400 Euro, dazu kommt die neue, stabilere, teure Türverriegelung.

Und: In die Werkstatt am Wohnhaus des Kiosk-Besitzers und -Vermieters nebenan stiegen die Täter ebenfalls ein und stahlen hochwertiges Werkzeug.

Polizei sieht derzeit keine Einbruchsserie

Die zeitliche Nähe der drei Einbrüche in Riede und Werder legt den Gedanken an dieselben Täter nahe. Aber: „Zusammenhänge zwischen den Taten haben wir bisher nicht feststellen können. Die Ermittlungen sind noch frisch und dauern an. Von einer Einbruchsserie können wir derzeit nicht sprechen. Wir behalten die Situation natürlich im Auge“, teilt Henryk Niebuhr, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Die Polizei sucht nun in allen Fällen nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

Zudem rät die Polizei generell zu Wachsamkeit: Falls jemand etwas Verdächtiges in der Nachbarschaft beobachtet, ob Personen oder Fahrzeuge, sollte er oder sie dies sofort bei der Polizei melden, wenn möglich mit Kennzeichen oder Personenbeschreibungen.