Thedinghauser Kinderzirkus Lafaretti wird immer vielfältiger

Thedinghausen - Wo Bälle, Keulen und Ringe fliegen, sind die Jongleure vom Kinderzirkus Lafaretti aus Thedinghausen in Aktion. Nicht ganz. Das aktuelle Programm ist noch vielfältiger.

Einrad und Hochseil, Akrobatik, Devilstick und Diabolo gehören ebenso dazu. Einradfahren ist eine der Voraussetzungen bei Lafaretti-Aktiven. Da hat sich in den 29 Jahren, seit es diese Gruppe gibt, nicht viel geändert.

+ Einradfahren und entsprechende Kunststücke – das gehört seit den Anfängen vor 29 Jahren zum Lafaretti-Programm. Auch hier wurden die Darbietungen aber immer anspruchsvoller. © Albrec ht

Mit einer kleinen, roten Laufkugel fing es bei den „magischen“ Kugeln an. Heute sind es mehrere Kugeln in verschiedenen Größen und Farben. Darauf macht die Gruppe alles Mögliche, was andere nur auf festem Boden können. „Das läuft super“, sagen Salih, Julien und Claudio.

Es leicht aussehen zu lassen, ist harte Arbeit

Vor allem Geschicklichkeit, Konzentration und den Hang zum Perfektionismus brauchen die Kinder eigentlich. „Obwohl der Spaß und die Freude beim einmaligen Training in der Gustav-England- Halle in Thedinghausen bei uns an erster Stelle stehen“, wie die beiden Übungsleiter Günther und Isabell Schumacher betonen.

Höchste Konzentration ist auf dem zwar stabilen, aber relativ dünnen Seil auf jeden Fall gefordert. Die Nerven sind aber inzwischen genauso stark wie das Seil – durch viel Training seit Jahren, bevor hier die Hochseilakrobaten die Manege betreten. Runterfallen oder Abspringen gehören im Training immer erst mal dazu.

Bei den Aufführungen am Wochenende passierte das nur sehr selten. „Natürlich feilen wir ständig daran, alles ganz leicht aussehen zu lassen und immer obenauf zu bleiben“, sagt Isabell Schumacher.

Nächster großer Auftritt auf dem Thänhuser Markt

Dem Publikum stockt trotzdem manchmal der Atem. Noch mal ausbalanciert – und endlich die andere Seite des Seiles erreicht. Prima gemacht. Applaus. Ab dem Grundschulalter dürfen hier Kinder mitmachen.

Ohne ehrenamtliches Engagement der Eltern geht im Übrigen nichts. Zum Auf- und Abbau des großen Zelts werden schon mal kräftige Hände gebraucht. Kaffee und Kuchen in der Pause gegen eine Spende – da müssen die Eltern ebenso mit ran. Und die bunten Kostüme sind zum Teil selbst genäht. „Aber längst nicht mehr alles. Die Glitzersachen bekommt man einfach günstiger im Internet“, erklärt Schumacher.

Der nächste große Auftritt kommt zum Thänhuser Markt. Bis dahin wird am Programm noch kräftig gefeilt und geübt.

ha