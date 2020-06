Corona-Entwicklung abwarten: Es gibt Hoffnung für den Thänhuser Markt

Einige Ideen am Start

+ Party auf dem Thänhuser Markt im Festzelt im September 2019. Archivfoto: Albrecht

Abgesagt, fällt aus, verschoben: Zahlreiche Veranstaltungen in der Region sind bereits der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Per Landesverordnung abgesagt sind alle Zusammenkünfte mit hohem Publikumsaufkommen bis zum 31. August. Was darüber hinaus eventuell möglich ist, steht in den Sternen.