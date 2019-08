Schulwegsicherheit in Felde: Hoffnung auf grünes Licht für Dunkelampel

Felde - Seit zehn Jahren setzen sich Bürger in Felde für mehr Verkehrssicherheit im Ort ein. Wenn sich alles zum Guten fügt, könnte tatsächlich am Ende des Jahres wenigstens eine sogenannte Dunkelampel dafür sorgen, dass vor allem Kinder die Felder Dorfstraße sicher queren können.

Eigentlich hätte Ilse Lange, Vorsitzende des im Februar gegründeten Fördervereins Bürgerinitiative Schulwegsicherheit, gerne drei Ampeln. Und am Okeler Damm müsste ein Fußweg her. „Die jungen Erwachsenen in der Kinder- und Jugendhilfe Riede („KiJuRie“) treten mit ihren kleinen Kindern aus der Tür fast direkt auf die Landesstraße. Das geht nicht!“

Doch mittlerweile wäre Lange schon froh, wenn eine Ampel auf Höhe der Feuerwehr und des Schützenplatzes in Felde installiert würde. Dafür kämpft sie – und organisiert ein weiteres Benefizkonzert, und zwar für Freitag, 30. August, um 20 Uhr auf dem Schützenplatz. Dann tritt erneut die Band „Never too late“ auf.

Rückblick: Wie berichtet, hatte das Land vor knapp einem Jahr keine Notwendigkeit gesehen, auf eigene Kosten eine Bedarfsampel zu errichten, dieses aber der Gemeinde Riede gestattet. Laut Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse bestehen seitens der Straßenbehörde, der Polizei und des Landkreises aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken gegen das Vorhaben, wie er Ilse Lange gegenüber in einer E-Mail aus einem Schreiben des Landkreises von Mitte Juli berichtete.

Schon im Herbst 2018 wurden 30.000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt, 20.000 Euro buchten die Rieder ein, 10.000 Euro wäre der Anteil der Samtgemeinde gewesen. Doch im Mai dieses Jahres stellte sich heraus, dass man mit dem Geld nicht hinkommt. Der Kostenvoranschlag der Fachfirma beläuft sich auf satte 50.000 Euro.

Zwar stockt die Samtgemeinde ihren Anteil auf 15.000 Euro auf, wie Hesse auf Nachfrage mitteilt, doch verbleibt dann immer noch eine Deckungslücke von 15.000 Euro.

Die Bürgerinitiative hat mit drei Kulturveranstaltungen mit Never too late, dem Popchor Syke und zuletzt Pago Balke sowie dank weiterer Spenden bereits 2 045 Euro eingenommen, die sie der Gemeinde zur Verfügung stellt. „Das bedeutet aber nicht, dass das nicht eine Sauerei ist, dass sich Land und Landkreis gar nicht engagieren“, unterstreicht Ilse Lange.

Mit dem Benefizkonzert „Alt für Jung“ am nächsten Freitag sollen weitere Einnahmen hinzukommen. Die 13-köpfige Rentnerband aus Bremen spielt laut Gitarrist und Sänger Herwig Lueken sowie Schlagzeuger Jürgen Wiethoff Rock und Pop aus fünf Dekaden.

Die Besucher im Festzelt dürfen sich auf Hits unter anderem von Status Quo, Joe Cocker, Jethro Tull, Deep Purple, BAP und den Stones freuen. Dank der großen Besetzung mit allein drei Schlagzeugern und Percussionisten „können wir auch Santana richtig druckvoll spielen“, sagt Lueken.

Ilse Lange kennt Lueken aus gemeinsamen Pädagogentagen in Twistringen. Als sich die beiden im vergangenen Jahr in Bremen trafen, fragte sie ihn, ob seine von ihm 2012 gegründete Band nicht auch für die Bürgerinitiative auftreten könne. Sie konnte im November – und tut es jetzt erneut. Übrigens ohne Gage. „Das machen wir immer so“, sagt Lueken.

Kosten bleiben trotzdem: für die Abmischung, für die Gema. Doch kann Ilse Lange mit ihren Mitstreitern das Festzelt nutzen, das am Freitag schon für das Erntefest am Samstag und Sonntag aufgebaut ist. Drinnen gibt es Platz für 200 Gäste.

Die Karten kosten 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. Sie sind erhältlich bei Nordwestticket und damit in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.

Weitere Einnahmen erhofft sich die BI aus dem Verkauf von Kuchen sowie von Postkarten, die Langes Ehemann Peter Baldus gezeichnet hat. Seine fünf Karikaturen setzen sich mit dem Thema Schulwegsicherheit auseinander. So stellt ein Grundschüler fest, der den haltenden Verkehr beobachtet, weil eine Horde Tiere die Straße quert: „Wildschwein müsste man sein!“

Auch wenn die BI also auf weiteres Geld hoffen darf, um dem ersten Ziel, der Anschaffung einer Dunkelampel, näher zu kommen, so fehlt doch immer noch eine fünfstellige Summe. Darüber muss sich der Rieder Rat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 5. September, Gedanken machen und einen Beschluss zur Bereitstellung der fehlenden Mittel fassen, wie Harald Hesse feststellt. Doch er gibt sich zuversichtlich: „Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr eine Ampel bauen können.“