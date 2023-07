„Historischer Beschluss“: Samtgemeinderat Thedinghausen stimmt mehrheitlich für Annahme der Kindergärten von den Gemeinden

Von: Philipp Köster

Teilen

Samtgemeinde – Nach den vier Kommunen und dem Samtgemeindeausschuss unmittelbar zuvor hat sich am Dienstag auch der Samtgemeinderat in Intschede für die Übertragung der Kindergärten in die Zuständigkeit der Samtgemeinde ausgesprochen, bei sechs Gegenstimmen der SPD.

Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz würdigte das (zu dem Zeitpunkt noch bevorstehende) Abstimmungsergebnis als „historischen Beschluss“. Sie hob erneut die Vereinfachung der Verwaltungsarbeit hervor, die mit der Zuständigkeit der gesamten Kinderbetreuung auf Samtgemeindeebene verbunden sei, sprach vom Ende des Hin- und Hergerechnes, der Vermeidung von Umsatzsteuerzahlungen bei Personaltransfers, von der Möglichkeit von mehr Mehrbestimmung für Mitarbeitende in einem Personalrat, und einer Attraktivitätssteigerung für Bewerberinnen und Bewerber. Alle Beschäftigten blieben die gleichen.

Fachbereichsleiter Sönke Haverich unterstrich, es werde nicht alles auf den Kopf gestellt. „Man wird das nicht groß merken.“ Die Gemeinden hätten auch künftig ein Mitspracherecht.

Vize-Verwaltungschef Roland Link ergänzte, für die Samtgemeinde seien größere Investitionen leichter zu stemmen als für die einzelnen Gemeinden.

SPD-Ratsherr Diethelm Ehlers gab zu bedenken, dass langjährig Beschäftigte der Übergabe widersprechen könnten. Wenn das 20 Erzieherinnen täten, müssten sie woanders im Rathaus eingesetzt werden, warnte er. Dieses Szenario hält Anke Fahrenholz aber für nicht sehr wahrscheinlich. „Ich habe mit den Leuten gesprochen.“

Harald Hemmje (Grüne) sagte, seine Fraktion habe sich schon lange für diese Übergabe eingesetzt. „Wir brauchen uns dann auch nicht mehr vom Kreis sagen zu lassen, dass wir ineffektiv arbeiten. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“

Thomas Metz (CDU) verband die Zustimmung seiner Fraktion mit dem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas sowie an die Eltern.

Dieter Mensen (Grüne Liste) freute sich, „dass ich das noch erleben darf“. Die Verwaltung habe das Vorhaben sensibel und fachlich gut vorbereitet. Viel habe man von Bruchhausen-Vilsen lernen können (die Samtgemeinde war das Muster für das Projekt, d. Red.). „Das wird jetzt aber kein Einstieg in die Einheitsgemeinde, obwohl ich ein Befürworter davon bin.“ Es gebe mehr finanziellen Spielraum und es werde nicht zu einer Nivellierung kommen, zerstreute er Bedenken, die Betreuungszeiten würden auf ein allgemein niedrigeres Niveau zurückgesetzt. „Die Gemeinden werden verhindern, dass der Rotstift angesetzt wird“, ist sich Mensen sicher.

SPD-Ratsherr Jürgen Winkelmann, erklärter Gegner des Transfers, schwieg.

Von Philipp Köster

Kommentar: Ein Schritt auf dem Weg in die Einheitsgemeinde

Von Philipp Köster

Es ist vollbracht. Auch die Kindergärten gehen zum 1. Januar in die Verantwortung der Samtgemeinde über. Von einem „historischen Beschluss“ sprach am Dienstag unter anderem Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz. In relativ kurzer Zeit haben die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen gemacht. Erste Überlegungen kamen im vergangenen Herbst auf.



Doch die Idee ist schon deutlich älter. Ihre Umsetzung war aber an dem notwendigen (mehrheitlich) positiven Votum aus allen Gemeinden gescheitert. Mit dem Ende der sozialdemokratischen Stimmenmehrheit in Riede im Jahr 2021 war der Weg frei. Die dortige SPD war und ist wie die in Blender gegen das Projekt.



Mit dem Verlust der Zuständigkeit für die kommunalen Kindergärten würde die Gemeinde Riede ihr „Juwel“ preisgeben, war noch die harmloseste Kritik. SPD-Ratsherr Harald Lochte verstieg sich sogar zu der These, mit dem befürchteten Bedeutungsverlust der Gemeinden nach dem Transfer der Kindergarten würde vor Ort nichts mehr entschieden und damit der AfD Tür und Tor geöffnet.



Dabei ist fraglich, was die Räte eigentlich mit der Arbeit in den Kindergärten zu tun haben. Politik und Verwaltung sollten gute Rahmenbedingungen schaffen. Dass diese mit der Verlagerung der Verantwortung auch des Ü 3-Bereichs auf die Samtgemeinde schlechter werden könnten, dass zum Beispiel die guten langen Rieder Betreuungszeiten kassiert werden, ist nicht zu befürchten, im Gegenteil.



Dafür werden die Eltern schon sorgen, wie das jüngste Engagement des Emtinghauser Elternbeirats soeben gezeigt hat, als es darum ging, für eine Ausweitung der Betreuung auf 14 Uhr zu kämpfen, die es dort nicht für alle Kinder gibt.



Ein Aufschrei der Empörung, dass die Zuständigkeit für die Kindergärten künftig bei der Samtgemeinde liegen würde, ist von den Eltern jedenfalls nicht vernommen worden und zu erwarten.



Das Exempel ist in der Samtgemeinde doch wegen Gerd Schröders Initiative schon seit 17 Jahren verankert: Die Krippen laufen auch unter deren Regie. In allen Gemeinden gibt es Angebote. Etwaige (Personal-)Probleme sind gewiss nicht auf diese Zuständigkeit zurückzuführen, sondern resultieren aus dem rasant steigenden Betreuungsbedarf auch bei den ganz Kleinen.



Rieder und Blenderaner SPD haben in der Diskussion die Fahne der Eigenständigkeit der Gemeinden hochgehalten. Warum sie es aber in diesem Punkt mit vor allem in Riede teils grober Schärfe getan haben, erschließt sich auch nach längerer Betrachtung nicht. Auffällig auch das uneinheitliche Abstimmungsbild der SPD im Gemeindevergleich und selbst in der Thedinghauser Sozialdemokratie, die anders als im Rat im Samtgemeinderat – zugegeben mit anderen Protagonisten – nicht einstimmig für den Transfer war.



Fazit: Die Übertragung der Kindergärten wird als historischer Beschluss angesehen. Den meisten Menschen in den Gemeinden dürfte das aber relativ egal sein. Falls damit aber doch ein großer Pflock eingeschlagen ist, die (relative) Eigenständigkeit der vier Kommunen zu beseitigen und sie in eine Einheitsgemeinde zu überführen, wie von den Gegnern befürchtet, käme der Entscheidung vom Juli 2023 in der Tat eine große Bedeutung zu.



Allen Beteuerungen selbst der Verfechter einer Einheitsgemeinde zum Trotz, die meinen, diese nicht mehr zu erleben – jede Wette: Spätestens in der übernächsten Wahlperiode steht das Thema Einheitsgemeinde an.