Hilfen für die Angehörigen Demenzkranker

Thedinghausen - Von Heinrich Laue. 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind von einer Demenzerkrankung betroffen. Über 70 Prozent von ihnen werden zu Hause von Angehörigen versorgt. Und die haben selbst meistens schon ihre Lebensmitte überschritten. Erfahrungen zeigen, dass bei Angehörigen ein großes Informationsbedürfnis besteht, und dass diese sich Austauschmöglichkeiten mit anderen Betroffenen wünschen, da häufig soziale Kontakte durch die intensive und zeitaufwendige Versorgung eines Menschen mit Demenz abbrechen.

So steht es in der Ankündigung zur kostenfreien Kursreihe „Begleitung im Andersland“ der bundesweit aktiven „Wörheide Konzepte“-Gruppe der Diplom-Gerontologin Reinhild Wörheide. Deren Stammsitz liegt in Leipzig.

Ziel dieser Kursreihe ist es nach den Worten Reinhild Wörheides, den erheblichen Belastungen und der zunehmenden Isolation der Angehörigen entgegenzuwirken.

Bei einem unverbindlichen Informationsabend am Dienstag, 4. Februar, werden ab 19 Uhr im Thedinghauser Schloss Erbhof an der Braunschweiger Straße 1 die Inhalte der Kursreihe vorgestellt und der Kursbeginn der weiteren sieben Abende abgesprochen.

„Wir hatten hier 2018 schon in stationären Einrichtungen eine Wörheide-Veranstaltung vor Angehörigen. Die gefiel den Betreffenden so gut, dass wir uns vornahmen, nach einem Jahr Pause noch einmal so etwas zu veranstalten.“

Dies berichtet Mitveranstalterin Sarah Jasper aus der Pflegedienst-Abteilung der Sozialstation Thedinghausen.

Eingeladen sind demnach Angehörige von Menschen mit Demenz, also Angehörige im Vorfeld der Pflege ebenso wie solche, die mit hohem Zeitaufwand pflegen sowie Interessierte, die sich im privaten Umfeld engagieren. Zum Wörheide-Konzept gehört es, „in einer überschaubaren, in sich geschlossenen Gruppe und in entspannter Atmosphäre einen Rahmen zu schaffen, in dem Informationsvermittlung und entlastende Gespräche möglich werden“.

Alle, die Interesse haben, sind eingeladen.

Die Teilnahme kann allerdings nicht als berufliche Qualifikation berücksichtigt werden.