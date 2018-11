Heute „Jazzy Night“-Premiere

Nicht vergessen: Am heutigen Freitag gibt es ab 20 Uhr die erste „Jazzy Night“ in der Emtinghauser Mühle. Zu Gast ist die Bremer Band 1/4 9. Sie besteht aus sieben Bläsern samt Rhythmusgruppe und spielt Bebop, Latin und Blues. Zum Repertoire gehören unter anderem Stücke von Kenny Dorham, Sonny Rollins, Herbie Hancock und Roland Kirk. Der Dorfverein Emtinghausen-Bahlum lädt ein zu dem Musikerlebnis und freut sich über eine Spende von fünf Euro am Eingang. €