600 Heuballen brennen in Thedinghausen: L354 voll gesperrt

Das Feuer in Thedinghausen wird aktuell noch bekämpft.

Die Feuerwehren der Gemeinde Thedinghausen sind in der Nacht zu Freitag zu einem Brand alarmiert worden: 600 Heuballen standen in Flammen.

Update, 9.50 Uhr: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Dies ist bereits der zweite Einsatz innerhalb von zwei Wochen bei dem im Kreis Verden mehrere Rundballen in Flammen stehen.

Erst in der vergangenen Woche hatte es einen ähnlichen Einsatz in Barme gegeben. Dort brannten rund 300 Strohballen. „Ob es da einen Zusammenhang gibt, muss die Polizei klären“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Die Wahrscheinlichkeit, dass das Stroh von allein Feuer fängt, ist aber wohl gering.“

Originalmeldung

Thedinghausen - 600 Heuballen aus Biogras sind in der Nacht zu Freitag in Thedinghausen in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde um 1.40 Uhr gemeldet, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Brand in Thedinghausen: Wasserwerfer im Einsatz

Die umliegenden Feuerwehren waren mit Wasserwerfern im Einsatz, um zu verhindern, dass die Flammen auf umliegende Wiesen übergreifen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine angrenzende Hecke bereits in Flammen. Dieser Brandherd konnten aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Nachdem die Flammen unter Kontrolle gebracht worden sind, sollen die Heuballen auseinander gezogen werden, um Nachlöscharbeiten durchzuführen. In der Nacht sagte Klaus-Jochen Busch, dass die Löscharbeiten noch eine ganze Weile dauern werden.

L354 derzeit in beide Richtungen voll gesperrt

Nach Auskunft der Polizei Verden sollen Anwohner auch noch am Freitag Türen und Fenster geschlossen halten. Die L354 zwischen Thedinghausen und Beppen ist in beide Richtungen voll gesperrt.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen

Durch einen Brand wurde eine Scheune in einem Rotenburger Waldgebiet komplett zerstört.

Bei einem Autounfall in Stuhr ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen.

Die Polizei untersucht derzeit, ob ein Feuerteufel in der Grafschaft Hoya sein Unwesen treibt.