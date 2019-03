Henning Pertiet rockt das Gemeindehaus

Henning Pertiet in seinem Metier am Boogie- und Blues-Piano. So ist er auch am 5. April im Blender Gemeindehaus zu erleben. Foto: Erwin Sigrist

Blender – Er gilt als einer der führenden Blues- und Boogie-Spezialisten überhaupt, wurde mit dem des German Blues Award 2017 ausgezeichnet – und gastiert am Freitag, 5. April um 20 Uhr im Gemeindehaus der Kirche in Blender: Henning Pertiet. Der Vorverkauf für das Konzert läuft bereits.

Den wichtigsten deutschen Blues-Award holte sich der gebürtige Hamburger des Jahrgangs 1965 in der Kategorie Piano. Genauso, als Solist am Boogie-Woogie-Klavier, ist Pertiet auch am 5. April zu erleben.

Dabei hat er laut Pressestimmen die Pfade des reinen Boogie-Players schon lange verlassen und geht auch neue Wege am Rande von Blues und Jazz.

Tickets zum Auftritt in Blender gibt es zum Vorverkaufspreis von zwölf Euro auch beim Achimer Kreisblatt an der Obernstraße 54, in den übrigen Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung, bei Blumen Hartmann an der Obere Straße 1 bis 3 in Verden oder online bei www.eventbrite.de

An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.