Handpan-Bauer Baur & Brown: Nur 30 weltweit

Bahlumer Zwei-Mann-Betrieb widmet sich in komplizierter Handarbeit der Herstellung eines faszinierenden exotischen Instruments

+ Mit dem Layout bestimmt Tim Baur die Tonart der Handpan (linkes Bild). Mitte: Die Handpan-Schalen werden mit dem Gasbrenner gehärtet. Bild rechts: Im Ausstellungsraum sind die Instrumente auszuprobieren. Sie werden von Bahlum aus in die ganze Welt vertrieben. Tim Baur spielt aber auch Didgeridoo (im Hintergrund). - Fotos: Behr

BAHLUM - Von Joachim Behr. Auf dem gesamten Erdball gibt es nur etwa 30 Handpan-Bauer. Der 1977 in Köln geborene Tim Baur ist einer davon. Seit etwa fünf Jahren fertigt er in reiner Handarbeit perkussive Handpans auf dem ehemaligen Bauernhof von Manfred Wendt am Strahmweg 2 in Emtinghausen-Bahlum.