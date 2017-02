„Halbe Sachen“ als Jahresthema

Thedinghausen - Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Fotoclubs Thedinghausen beglückwünschte Vorsitzender Jörg Weyde die Gewinner des Jahresthemas 2015, das „Technik“ hieß. Zum fünften Mal hat der Wettbewerb stattgefunden. Sieger wurde Dierk Haske vor Burkhard Andrießen und Jürgen Schäfer.

Inzwischen 48 Jahre ist Klaus Domröse Schriftführer im Fotoclub – und wurde in der Mitgliederversammlung einstimmig für eine weitere Amtszeit gewählt.

Bei Ausstellungen im Achimer Teehaus, im Ehmken Hoff in Dörverden und beim Thänhuser Markt präsentierten die Mitglieder des Clubs 2016 ihre Fotos zu unterschiedlichen Themen. „Die Publikumsresonanz war wieder sehr gut“, freute sich Vorsitzender Weyde. Inzwischen zählt der Club 24 Mitglieder. Bei den Fotoabenden im Gasthaus Kehlenbeck in Lunsen sind es rund zwölf Aktive, die sich dort zum Austausch treffen. Beim nächsten Club-Treffen am 14. März werden Bilder zum Jahresthema 2016 „Typisch norddeutsch“ vorgestellt. Als Jahresthema 2017 wurde „Halbe Sachen“ festgelegt. Ausstellungen sind in diesem Jahr im Teehaus in Achim und beim Thänhuser Markt geplant. Dazu gibt es monatliche Bilderabende.

Als künftige Themen zum Fotografieren wurden unter anderem die Racedays in Rastede, die Torfkahnrallye von Worpswede nach Bremen oder das Treckertreffen am Backsberg in Oyten/Fischerhude vorgeschlagen. ha