Hähnchenställe: Ausbau zum Wohl der Tiere

Bauvoranfrage läuft

Diese Doppelstallanlage in Ahsen-Oetzen soll vergrößert werden und dann bei unverändertem Bestand mehr Platz pro Tier bieten.

Beppen/Ahsen-Oetzen – Diese Erweiterung von Hähnchenmastställen soll den Tieren zu Gute kommen, betont Martin Loerke. Der 44-jährige geschäftsführende Inhaber der „Schwarmer Broiler Handlungs- und Haltungsgesellschaft“ will seine beiden Stallgebäude in Ahsen-Oetzen so ausbauen lassen, dass die 57 000 dort untergebrachten Hähnchen und Hennen mehr Platz haben. Vor allem den Auslauf draußen an die frische Luft wird es dann auch geben.