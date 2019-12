Gülletourismus nicht zu befürchten

Rieder Gemeinderat befasst sich mit Biogasanlagenbau am Kuhdamm

+ Das Funktionsprinzip der Anlage, die ohne externe Anlieferung betrieben wird. Foto: NLG

Riede-Felde - Von Philipp Köster. Rund 750 Milchkühe stehen in der Felder Anlage des Agrarbetriebs GCV KG am Kuhdamm. Hatte vor fünf Jahren allein die von der Unternehmensfühurung angedachte Erweiterung auf 1400 Tiere hohe Wellen geschlagen, so gab es im vergangenen Jahr Befürchtungen, als die Kommanditgesellschaft ein Bauverfahren zum Bau einer Biogasanlage angestrengt hatte. „Das war meine Befürchtung, dass wir es hier mit Gülletourismus zu tun haben würden“, brachte es Bürgermeister Jürgen Winkelmann in der Ratssitzung am Montagabend in der Felder Schützenhalle auf den Punkt.