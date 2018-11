Aktive neue Schülervertretung mit Leonie Ehrhardt an der Spitze

Thedinghausen- Einen Gudewill-Hoodie wünschten sich etliche Mädchen und Jungen bei einer Umfrage der Schülervertretung (SV) über eine eventuelle einheitliche Schuloberbekleidung.

Ein Hoodie ist ein Kapuzenpulli. Der könnte dann etwa an Tagen der offenen Tür oder auch bei Ausflügen als gemeinsames Erkennungszeichen getragen werden. Als nächster Schritt ist an einen Kreativitätswettbewerb um die Ausgestaltung dieses Hoodies gedacht.

Am Montagmorgen präsentierte sich die neu gewählte SV mit Schulsprecherin Leonie Ehrhardt und deren Stellvertreter Can Undav an der Spitze der Öffentlichkeit – zusammen mit Schulleiter Marcus Dell, Jahrgangs-Sprechern und Beratungslehrerin Hildegard Mackenthun. Moritz Riepe von dieser Thedinghauser Schule ist seit kurzem sogar Mitglied des Kreisschülerrats.

Etwa alle vier bis sechs Wochen gibt es ein SV-Treffen, bei dem über aktuell anstehende Themen gesprochen wird. Die unteren Klassen möchten zum Beispiel weitere Spielgeräte auf dem hinteren Schulhof, und im vorigen Jahr bildete die Schulhofgestaltung einen großen Schwerpunkt.

Mitglieder der SV reden außerdem in der so genannten Steuergruppe und im Mensaausschuss mit. In der Steuergruppe geht es vor allem um die Fragen „Was funktioniert gut an dieser Schule“? und „Was müsste verbessert werden?“ Im Mensaausschuss dürfen natürlich über ihre SV die Schüler selber mitreden über besondere Vorlieben und Wünsche. Auch auf Schulvorstandssitzungen ist die SV vertreten.

Lehrerin Mackenthun leistet nach eigenen Worten Hilfestellung bei vielen Fragen, organisiert SV-Wahlen mit und steht auch sonst den Schülern mit Rat und Tat zur Verfügung. Manchmal müsse sie auch darauf drängen, dass die SV wirklich arbeitet, verriet sie. In der nach der Wahl neu zusammensetzten Vertretung der Gudewill-Schüler soll es nun aber engagiert weitergehen.

la