Grünes Licht für Sauenstall und Feuerwehrhaus

Thedinghausen - Grünes Licht hat der Gemeinderat Thedinghausen für die Änderung eines Sauenstalls, den Anbau von Ausläufen am Stall und den Neubau von zwei Kraftfuttersilos am Schafkaben in Morsum gegeben. Die Gemeinde habe lange mit dem Bauern im Clinch gelegen, erklärte Bürgermeister Harald Hesse. Er hoffe nun auf eine gute Wendung durch den Generationswechsel.

Dieter Mensen (Grüne) pflichtete ihm bei. Die Planungen zielten auf mehr Tierwohl ab, „das ist gut so“. Zudem wolle der Betrieb eventuell von bisher konventionell auf Bio umstellen. „Uns wäre aber wichtig, dass die Sauenställe am alten Standort aufgegeben werden“, so Mensen. Zurzeit wird ein Teil der Tiere auf dem Hofgelände an der Straße Zum Fleet gehalten. Sie sollen laut Darstellung der Verwaltung in den umgebauten Deck- und Wartestall umziehen.

Probleme hatten die Grünen und ein Teil der SPD allerdings was den Neubau landwirtschaftlicher Betriebsgebäude angeht. Ein Geflügelmastbetrieb plant an der Schwarmer Straße in Thedinghausen eine neue Düngemittelhalle mit Waschplatz zu errichten, ebenso sind ein Schleppdach und die Einrichtung einer Fahrzeugwaage vorgesehen. „Der Antragsteller hat sich in der Vergangenheit als sehr unzuverlässig erwiesen und ist zudem sehr eng mit der Geflügelmastindustrie verbandelt.“

Die Fraktion wollte ihm keinen Vorschub leisten und stimmte dagegen. Er sehe keinen Grund, warum man dem Betrieb den Neubau verweigern sollte, sagte der Bürgermeiste. Die Politiker genehmigten den Antrag bei fünf Gegenstimmen.

Rat gibt baurechtliches OK für neues Feuerwehrhaus

Mit einer Enthaltung schaffte der Rat außerdem die baurechtlichen Voraussetzungen für das neue Feuerwehrhaus neben dem Schützenhaus in Beppen. „Ich denke, das ist reine Formsache, schließlich befürwortet die Gemeinde das neue Gerätehaus“, so Hesse. Ab dem Zeitpunkt, an dem das Einsatzfahrzeug durch ein neues und damit größeres ersetzt werde, sein ein anderer Einstellplatz erforderlich. An dem heutigen Standort sei eine Erweiterung jedoch nicht möglich.

sb

Rubriklistenbild: © dpa