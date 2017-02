Mut zum Großprojekt gelobt

Thedinghausen/Emtinghausen - Das künftige Kulturzentrum „Dat plattdütsche Huus“ im ehemaligen Modehaus Orth an der Braunschweiger Straße 34 in Thedinghausen sah sich jetzt der Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Stade, Dr. Hans-Eckhard Dannenberg, in Begleitung des früheren Samtgemeindebürgermeisters Gerd Schröder an. Der ist Vorstandsmitglied des Landschaftsverbands.

Dieser leistet und fördert regional bezogene Kulturarbeit im Elbe - Weser - Dreieck, also im Gebiet der fünf Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade und Verden – also in den ehemaligen Herzogtümern Bremen und Verden.

Das kürzlich von neun Mitgliedern der Emhuser Plattsnackers gegründete Unternehmen „De Plattsnackers gUG“ will die Kultur der plattdeutschen Sprache besonders fördern und benötigt zum Umbau des einstigen Modehauses etwa 412 000 Euro. Es geht also darum, das Projekt auf finanzielle Füße zu stellen.

Die Kosten sollen aus „verschiedenen Töpfen“ finanziert werden. Beim Besuch zeigte sich Dr. Dannenberg sehr interessiertt an dem, was ihm die beiden Vertreter der „Plattsnackers“, Silke Bollhorst und Jens Tiedemann, sowie Gerd Schröder zeigten und erläuterten.

Es gilt, eine Fläche von über 500 Quadratmetern mit der Bühne als Herzstück des Veranstaltungssaales mit über 100 Sitzplätzen, einen Kassen- und Garderobenbereich, Toiletten, Küche, Bar sowie Lager einzurichten.

Hans-Eckhard Dannenberg versprach, sich um Fördermöglichkeiten für einzelne Maßnahmen zu bemühen. Gerd Schröder erläuterte dabei die Prüfung der Anträge.

Nach der Besichtigung gratulierte Dannenberg den „Emhuser Plattsnackers“ noch zu ihrem Mut, ein solches Kulturzentrum schaffen zu wollen jb