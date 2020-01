Großes Lunser Konzert komplett ausverkauft

Lunsen – Schon komplett ausverkauft ist das Neujahrskonzert der Klassischen Philharmonie NordWest unter der Leitung seines Chefdirigenten Ulrich Semrau am Sonntag, 12. Januar, in der Lunser Kirche. Das teilen jetzt die Veranstalter vom Kulturverein Thedinghausen mit. Es wird daher auch keine Abend- oder besser gesagt keine Nachmittagskasse mehr geben. Das Konzert unter dem Motto „Champagnergalopp“ beginnt um 16 Uhr.

Einlass in die Kirche ist erst ab 15.15 Uhr möglich. In der Pause werden Getränke im Gemeindehaus angeboten.

Kulturverein und Feuerwehr Lunsen weisen außerdem darauf hin, dass dort die Parkmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Daher ist ein kostenloser Bustransfer von Thedinghausen zur Kirche in Lunsen und zurück im Eintrittspreis für das Konzert enthalten. Ab 15 Uhr pendeln abwechselnd zwei Busse vom geräumigen Parkplatz am Schloß Erbhof am Ortseingang von Thedinghausen zur Kirche in Lunsen. Direkt nach dem Konzert ist der Rücktransport mit den gleichen Bussen sicher gestellt.

Alle Konzertbesucher werden daher gebeten, ihre Autos nicht in Lunsen abzustellen, sondern rund zwei Kilometer weiter zum Parkplatz am Schloss Erbhof zu fahren und den kostenlosen Bustransfer zu nutzen.