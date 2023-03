Große Beteiligung an Müllaktion „Saubere Landschaft“ in der Samtgemeinde Thedinghausen

Von: Philipp Köster

Samtgemeinde Thedingh. – Hunderte Bürgerinnen und Bürger haben sich am Sonnabendvormittag wieder an der Müllsammelaktion „Saubere Landschaft“ beteiligt. Wie in jedem Jahr geht es bei diesem großen Freiluftfrühjahrsputz darum, die Dörfer der Samtgemeinde Thedinghausen von dem Unrat zu befreien, den irgendwelche Honks in die Gegend gekippt haben. In diesem Zusammenhang wird oft das Wort „achtlos“ verwendet.

Doch ist eher davon auszugehen, dass Altreifen, Hundekotbeutel, Farbeimer und dergleichen durchaus mit Bedacht in der Natur entsorgt werden, statt mit dem Müll zum Beppener Wertstoffhof zu fahren oder den Sperrmüll zu bestellen.

Immerhin berichtet Bauhofboss Kai Hübner in seiner Bilanz von – im Vergleich zum Vorjahr – weniger Müll. Kuriose Funde habe es nicht gegeben, dafür die üblichen Zigarettenschachteln, Verpackungen von Schnellrestaurants „und jede Menge Coffee-to-go-Becher“.

In Riede waren fast 20 Freiwillige aller Altersklassen dabei. Sie versammelten sich bei herrlichem Wetter und angenehmen Temperaturen beim Feuerwehrhaus. Dort wurden Gruppen gebildet. Die Bilanz in der Gemeinde: FFP2-Masken, Zigarettenschachteln, volle Hundekottüten, Schnapsflaschen, Kinderspielzeug, Radkappen und viel weiterer Kleinkram. Zur Belohnung gab es anschließend für alle heiße Bockwurst sowie warme und kalte Getränke, gespendet von der Samtgemeinde.

In Eißel zog eine 50 Leute starke Dorfgemeinschaft, unterstützt durch die Jagdpächter und den Nabu, von der Hofstelle der Familie Böse-Hartje aus, um in den Gräben, entlang der Deiche und den Seitenstreifen das Dorf von allerlei Unrat zu befreien. „Als wir starteten und die Gruppen einteilten, kamen immer noch mehr Helferinnen und Helfer an. Viele große oder kleine Sammler packten an, sogar ein Trecker mit Anhänger war dabei“, sagt Maren Wienberg vom Organisationsteam. Zum Abschluss gab es Bratwurst und ausgiebigen Klönschnack.

Im Morsum und Ahsen-Oetzen fiel besonders die große Zahl an Altreifen auf.

Nach dem Motto „Viele Hände – schnelles Ende“ war die mit knapp 30 Aktiven vergleichsweise große Anzahl an Freiwilligen schnell durch, sodass sich alle nach getaner Arbeit ebenfalls an Würstchen und Getränken laben konnten. Schützenhausnachbar Günther Holle hatte dafür gern, wie auch schon in den vergangenen Jahren, seinen Grill und seinen häuslichen Grillplatz zur Verfügung gestellt.

In Blender sahen die Kinder die Aktion „Saubere Landschaft“ als großes Abenteuer an. Dort kam nicht wenig zusammen: Von Papier bis zum Plastikmüll, von kaputten Kaffeemaschinen bis hin zu alten Reifen – alles wurde eingesammelt, um die Natur von diesem Unrat zu befreien. Ein weiteres Team kümmerte sich um und auf dem See, um auch diesen Bereich zu säubern. Bauhofmitarbeiter Jürgen Meyer brachte dann alles zur Sammelstelle an der Grundschule. Im Feuerwehrhaus gab es schließlich nach der Mühe Bockwurst und Getränke. pk/jb/ha/vg/vd