Greta Silver Landfrauenjubiläums-Gast

Thedinghausen - 65 Jahre alt wird der Thedinghauser Landfrauenverein und hat sich aus diesem Anlass eine Frau eingeladen, die mit 66 so richtig durchgestartet ist: Greta Silver. Mit ihrem Youtube-Kanal „Zu jung fürs Alter“ wird sie millionenfach angeklickt, ist als „Best-Ager-Model“ erfolgreich und mit ihrer ansteckenden Lebensfreude gern gesehener Gast in diversen Talkshows. „Glücklich sein ist keine Frage des Alters“ lautet ihr Motto. Dazu schrieb sie den Spiegelbestseller „Wie Brausepulver auf der Zunge“. Am Freitag, 22. Februar, ist sie Gast des Landfrauen-Jahrestreffens im Lokal „Niedersachsen“. Sie spricht laut Ankündigung über die großen Themen des Lebens und darüber, wie sich mit zunehmendem Alter ungeahnte Perspektiven eröffnen.

Für die Landfrauen beginnt die Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen um 15 Uhr. Gäste sind ab 16 Uhr zum Programm von Greta Silver gegen eine Spende von fünf Euro für die Vereinskasse willkommen. Es wird bis spätestens Dienstag, 19. Februar, um Anmeldung unter Telefon 04295-216 oder susanne.bremer@lfv-thedinghausen.de gebeten.