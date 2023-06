Grenzenloser Spielespaß trotz Affenhitze in Emhusen

Ein Spaghetto in eine Makkaroni einzufädeln, kostet viele Teams wertvolle Zeit. © Schlüter-Ehrecke

Emtinghausen – Die Sonne brannte erbarmungslos auf den Sportplatz nieder, der Schweiß floss in Strömen – beim Publikum und den Mannschaften gleichermaßen. Emhusen hatte am Sonnabend zum „Spiel ohne Grenzen“ eingeladen und trotz der extremen Temperaturen geriet die Veranstaltung, wie von den Initiatoren gewünscht, zum großen Dorfgemeinschafts-Event.

Sowohl die Akteure als auch das Publikum hatten großen Spaß.

In sechs Spielen mit und ohne Wasser traten zwölf Mannschaften aus dem Dorf gegeneinander an. Die jüngsten Teilnehmer waren 14 Jahre alt, die ältesten 63. Die Teams trugen verheißungsvolle Namen wie „VfL Vollsuff“, „Emhuser Raketen“ oder „Die taffen Giraffen“ – und zeigten vollen Einsatz. Ausgetüftelt hatten die Wettkämpfe die sieben Frauen und zwei Männer vom Organisationsteam, allesamt fest mit Emhusen verwurzelt und in den dortigen Vereinen aktiv.

Tierisch laut ging es beim Tiermemory zu. Jeweils drei Vertreter aus allen Teams mussten Esel, Schaf, Kuh und Co. mit Lauten imitieren und einander mit verbundenen Augen wiederfinden. Die Jury hatte alle Spieler zuvor auf dem großen Spielfeld willkürlich verteilt. Team „Vollsuff“ gelang das am schnellsten.

Danach maßen sich die Mannschaften im Kistenstapeln. Maximal 20 Kisten galt es nicht etwa in die Höhe, sondern waagerecht zu stapeln. 20 Kisten schafften tatsächlich einige Teams, die „Firefighter Emhusen“ waren mit unter zwei Minuten aber am schnellsten.

Auf Platz zwei landete das Team „Vöwe“. © Claudia Schlüter-Ehrecke

Knifflig wurde es anschließend bei einem Parcours, auf dem fleißige Kohltourgänger wohl etwas im Vorteil waren. Erst musste ein Tampon in eine Flasche bugsiert, dann die Flasche in einer Kiste versenkt werden. Einen Spaghetto in eine Makkaroni einzufädeln, gelang nur den „flinken Hudschefidels“ in Sekunden, andere mühten sich deutlich länger. Das Publikum schwankte zwischen Jubel und Mitleid.

Fröhlich moderiert und kommentiert wurden die Spiele übrigens von Andrea Stadlander und Gesa van Straten vom Orga-Team.

Höhepunkt war die „Rutschparty“. Wem es gelang, auf gewässerten und eingeseiften Folien zu einer mittig aufgemalten Zielscheibe zu rutschen oder gleich die vollen 16 Meter bis zur Bimmel am Ende zu rauschen, holte die meisten Punkte. Eine Riesengaudi für alle.

Das Siegerteam beim Spiel ohne Grenzen: „De flinken Hudschefidels“. © Schlüter-Ehrecke

Sieger nach Punkten waren am Ende „De flinken Hudschefidels“ vor „Vöwe“ und dem „VfL Vollsuff“. Verlierer gab es dennoch keine, denn alle Mannschaften erhielten Preise. Anschließend wurde weiter Party gemacht. DJ Matthis Just sorgte im Festzelt für Stimmung. Gefeiert wurde bis weit in die Nacht.

„Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Veranstaltung“, zog Henning Engelke vom Orga-Team am Morgen danach Bilanz. Die Stimmung sei super gewesen und es habe keine Verletzten gegeben.

Möglich war das „Spiel ohne Grenzen“ übrigens nicht nur durch das ehrenamtliche Engagement der Organisatoren. Knapp 30 weitere Leute hatten darüber hinaus für lau beim Getränkeausschank sowie beim Auf- und Abbau geholfen.

Von Claudia Schlüter-Ehrecke