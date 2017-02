Gratis „tanken“ sogar nachts

Thedinghausen - Rund um die Uhr sind Elektroautos jetzt auf dem Edeka-Center-Parkplatz in Thedinghausen mit Strom zu „betanken“.

Die kostenlos nutzbare Ladesäule – erste in der Samtgemeinde – wurde am Mittwoch offiziell eingeweiht. Dieter Mensen als Vertreter der Thedinghauser masseWind-Verwaltungsgesellschaft, sowie Geschäftsführer Torsten Landshöft von der Getec-Arealnetz-GmbH waren dazu mit ihren E-Autos vorgefahren und schlossen diese gleich an, um den Ladevorgang zu demonstrieren. In Kooperation und mit finanzieller Unterstützung der masseWind, der WindStrom- Unternehmensgruppe aus Edemissen und der Arealnetz aus Hannover wurde die Säule realisiert. Den Strom stellt das E-Center zur Verfügung. Jeweils zwei Autos sind gleichzeitig mit je elf KW ladbar. Die Kunden könnten derweil in Ruhe einkaufen oder sich bei einem Kaffee selbst „aufladen“, regt E-Center-Betreiber Ingo Kirchhoff an.

Vorerst ist nur mit einem bis zwei E-Autos täglich zu rechnen. Die Aufladezeit beträgt bei leeren Batterien laut Mensen etwa acht Stunden, die Reichweite seines bis zu 135 Stundenkilometer schnellen E-Autos pro Aufladung 130 bis 180 Kilometer. Beim Anfahren etwa an Ampeln aber „könnte ich fast einen Porsche hinter mir lassen“, berichtete Mensen. la