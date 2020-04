„Glocken-Henry“ komponiert Konzert

Zum 700. Geburtstag der Bauernglocke tönt es in Riede gewaltig

+ Viele Fresken in den Gewölben des Kirchenschiffes haben das Rieder Gotteshaus weithin bekannt gemacht. Fotos: behr

Riede - Von Joachim Behr. Ein großes Glockenkonzert sollte eigentlich am 4. Oktober, dem Erntedankfest-Sonntag, in der St.-Andreas-Kirche in Riede stattfinden. Aber die Corona-Pandemie wirbelt alles durcheinander. Nun ging es schon an diesem Sonntag statt der in den Herbst verschobenen Konfirmation über die Bühne, aber natürlich ohne Besucher.