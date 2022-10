Gigantischer Festumzug in Morsum mit 43 Erntewagen

Von: Heiner Albrecht

„Viele Hände am Werk“: die Erntejugend auf einen Blick. © -

Morsum – Es war ein Ernteumzug in Morsum mit gigantischem Ausmaß. Mit 43 Erntewagen war es bis dahin der größte Umzug, den es je in Morsum gegeben hat. Das setzte sich bei der abendlichen Party fort. Das Partyzelt auf dem Jan-Richter-Platz mitten im Ort war um Mitternacht proppenvoll. Der Schweiß tropfte nur so von der Zeltdecke. Dafür waren nicht nur die vielen Partygäste verantwortlich, sondern auch das DJ-Team um Patrick Eggers, die Hit an Hit spielten und für mächtig Stimmung sorgten.

Doch von Anfang an: Um solch ein gigantisches Fest auf die Beine zu stellen, bedurfte es eines sehr großen und breit angelegten ehrenamtlichen Engagements des Morsumer Erntevereins und der Erntejugend. „Viele Hände waren hier am Werk“, sagte Justin Faust vom Verein, der mit für die Einlasskontrolle zuständig war. Der Dorfplatz in Morsum war quasi von dem großen Festzelt eingenommen. Der Vorplatz war mit Holzhackschnitzeln ausgelegt und drumherum reihte sich eine Budenstadt mit Snacks, Pizza, Bratwurst und Pommes. Das gesamte Areal war mit einem Bauzaun umstellt, damit der Sicherheitsdienst auch das Jugendschutzgesetz im Auge behalten konnte.

43 fantasievoll gestaltete Erntewagen fuhren durchs Dorf. © -

Los ging es schon am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Auf dem Festzelt sprachen Finja Röpke und Michel Luttmann das Erntegedicht und präsentierten den vielen Anwesenden die Morsumer Erntekrone. Alles war genau geplant und so setzte sich der Ernteumzug pünktlich und unter den Augen vieler Schaulustiger in Bewegung. Der Umzug bot eine bunte Mischung, dabei überwogen Erntegruppen aus dem ganzen Landkreis und teilweise gigantische Partywagen mit entsprechender Musik. Aber es fanden sich auch immer wieder schöne Mottowagen dazwischen. Die „Kuhlenkamper“ stellten fest: „Auf’m Wagen ist es immer am schönsten.“ Zudem gehörten sie zu den wenigen Wagen, die ohne Regenschutz unterwegs waren – und recht behalten sollten. Während der zweieinhalb Stunden Umzug hielt das Wetter. Grünweiß kamen die Morsumer Handballerinnen daher und stellten sich auf ein „lebenslanges Erntefest“ ein. Es gab Siedler, die den Wilden Westen eroberten und Knastbrüder, die der applaudierenden Menge am Straßenrand zujubelten. Der Morsumer Kindergarten war mit zwei Wagen dabei. Die Festwagen-Passagiere freuten sich zu Recht über das „Zusammensein“ in der Kita und warfen Süßigkeiten in die Menge. In Köln fliegen Kamelle, in Morsum flogen die Bonbons. Wie beim Karneval sammelten die Kinder am Straßenrand die Süßigkeiten auf.

So feiert sich die Erntejugend: Ein volles Festzelt und ausgelassene Stimmung kennzeichneten die Zeltparty zu vorgerückter Stunde. © Albrecht

Beim Schmücken entlang der Umzugsstrecke zeigten die Morsumer viel Kreativität. „Das muss man wirklich loben“, freute sich Leon Firleke vom Ernteverein über so viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Es wurde mit Nachbarn gegrillt oder Kaffee und Kuchen gereicht. Im gleichen Atemzug bedankte Firleke sich bei den Morsumern für das Verständnis, einmal im Jahr den Krach und den Müll zu ertragen, den solch ein großes Fest nun mal verursacht. Am Sonntagmorgen waren jedenfalls etliche Trupps im Ort unterwegs um die Hinterlassenschaften wie Flaschen, Becher und Glasscherben zu beseitigen.

Pünktlich zum Erntedankgottesdienst mit Pastorin Anja Sievers, dem Posaunenchor und Pastor i. R. Joachim Dallmeyer war schon fast alles aufgeräumt und das Festzelt mit Gottesdienstbesuchern mehr als gut gefüllt. Und in ein paar Tagen bleiben viele Erinnerungen sowie Fotos und Videos von einem schönen Fest übrig.