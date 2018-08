Gewerbegebiet in Blender: „Wichtiges Projekt, damit die Gemeinde attraktiv bleibt“

Auf diesem Areal in Holtum-Marsch soll das neue Blender Gewerbegebiet entstehen (im Hintergrund Zeltverleih Westermann).

Blender - Die Gemeinde Blender ist stolz auf ihr neues Gewerbegebiet, das derzeit im Ortsteil Holtum-Marsch entsteht: Dazu Bürgermeister Andreas Meyer: „Für die Gemeinde ist dieses Projekt sehr wichtig, damit wir attraktiv bleiben – auch für Firmen und Betriebe – und zukunftsorientiert wachsen können.“

Unübersehbar werden auf einer frisch aufgestellten überdimensionalen Hinweistafel auch Vorbeifahrende auf das Areal entlang der Straße „Hinter den Heidgruben“ aufmerksam gemacht, das Platz für rund vier bis fünf ansiedlungswillige Betriebe bietet.

Wie Frank Bielefeld, Wirtschaftsförderer im Thedinghauser Rathaus, erläutert, umfasst das neue Gewerbegebiet eine gewerbliche Fläche von rund zwei Hektar, die vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zulässt. Bielefeld: „Das Preis-Leistungsverhältnis kann sich bei einem Quadratmeterpreis von 12,95 Euro inklusive der gemeindlichen Erschließungskosten wie Straße, Abwasser und mehr sehen lassen. Auch eine hochwertige Breitbandversorgung soll im Zuge der Erschließungsmaßnahmen hergestellt werden.“

Vom Wirtschaftsförderer heißt es weiter: „Die noch vorzunehmenden Erschließungsmaßnahmen wie der Ausbau des Einmündungsbereiches zur Kreisstraße 20 (Blenderweide), die Herstellung der Straßenbeleuchtung, der Grundstückszufahrten und der Herstellung des Abwasserkanals sowie die Anlage der im Randbereich des Gewerbegebietes geplante Ausgleichsfläche werden zeitnah erfolgen.“

Flächen ab etwa 1600 Quadratmeter

Der Zuschnitt des Gewerbegebietes, so Bielefeld, lässt einen kleinteiligen Grundstücksverkauf ab etwa 1600 Quadratmeter zu, so dass dieses auch für Unternehmen mit kleinerem Flächenbedarf und Start-Up‘s interessant ist. Insbesondere für Unternehmen, die schwerpunktmüßig in der Region zwischen der A 27 (Bremen-Hannover), der B 6 (Bremen-Nienburg) und der B 215 (Rotenburg-Nienburg) tätig sind, bietet die zentrale Lage des Gewerbegebietes Blender kurze und insbesondere staufreie Wege über ein gut ausgebautes Straßenverkehrsnetz.

Aufgrund der bereits geführten Verkaufsgespräche ist Wirtschaftsförderer Frank Bielefeld optimistisch, die neue Gewerbefläche mittelfristig mit Leben füllen zu können.

Bielefeld weist darauf hin, dass der Verkauf von Waren an Endverbraucher (Discounter oder Baumarkt) an diesem Standort nur sehr eingeschränkt möglich wäre.

Wirtschaftsförderer Bielefeld steht allen Interessenten als Ansprechpartner unter Telefon 04204/8835 zur Verfügung.

sp