Pferde-Krematorium: Gewerbeaufsicht erteilt Genehmigung für Bau und Betrieb

Alle Voraussetzungen erfüllt

Blender – Das erste Pferdekrematorium in Norddeutschland wurde genehmigt. Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg hat jetzt der Firma dank & treu GmbH & Co. KG aus Schwäbisch Hall die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb eines Pferdekrematoriums in Blender erteilt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Amtes hervor.