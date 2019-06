Grundstein für Feuerwehrgerätehaus Emtinghausen/ Bahlum gelegt

Basis für zwei Ortswehren

+ © Duncan „Regen bringt Segen“, scherzte Gerold Bremer, Vorsitzender des Feuerschutzausschusses und Gemeindebürgermeister, „vielleicht ja auf gute Kameradschaft“. © Duncan

Emtinghausen - Von Lisa Duncan. Der Regen war nicht die einzige Unwägbarkeit am Mittwoch, einem für die Ortsfeuerwehren Emtinghausen und Bahlum durchaus denkwürdigen Tag. Die Zeitkapsel mit Münzen, Tageszeitung und Gemeindeblatt, die Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse für die Grundsteinlegung mitgebracht hatte, wies offenbar das falsche Format auf. So musste der verantwortliche Bauleiter Mark Lange das Loch in der Mauer noch etwas mit Hammer und Meißel aufklopfen, bis der Kupferzylinder hineinpasste.