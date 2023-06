Gemeinderat Thedinghausen einmütig für Übergabe der Kindergärten an die Samtgemeinde

Von: Philipp Köster

Der Kindergarten Erbhoflöwen in Thedinghausen. © Köster

Thedinghausen – Einmütig und mit viel Applaus hat der Thedinghauser Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstagabend im Morsumer Schützen-Centrum der Übertragung der kommunalen Kindergärten auf die Samtgemeinde zugestimmt. Anders als zuvor Blender und Riede erklärte also auch die SPD ihr Einverständnis.

Vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Samtgemeinderates am kommenden Dienstag erfolgt die gesamte Kinderbetreuung ab dem 1. Januar 2024 unter dem Dach der Samtgemeinde, weil neben den Krippen und Schulen dann auch die Kindergärten hinzukommen.

Bürgermeister Thomas Metz und Gemeindedirektorin Anke Fahrenholz hatten eingangs des Beratungspunktes an die hier bereits ausführlich ausgebreitete Historie des Themas erinnert. In erster Linie erhofft sich das Rathaus weniger Aufwand und mehr Effizienz beim verwaltungstechnischen Verfahren der Kinderbetreuung, Fahrenholz sprach vom Ende des Hin- und Herrechnens und der Vermeidung von Umsatzsteuerzahlungen ab 2025 für Personalüberlassungen.

Metz lobte, an die Rieder Ratsleute gerichtet, die neben etlichen aus Emtinghausen die Sitzung im Publikum verfolgten, dass in Riede dem Ratsbeschluss eine Sitzung des Sozialausschusses vorgeschaltet worden war, um Fragen zu klären. Wie berichtet, war aus den dortigen Beratungen über die Vereinbarung der Kommunen mit der Samtgemeinde als Ergebnis vor allem eine stärkere Mitsprache bei einer etwaigen Reduzierung der Kernbetreuungszeiten um mehr als eine Stunde erwachsen.

Heinz von Hollen (fraktionslos) sagte, das Thema stehe schon länger im Raum, sei aber bislang am Widerstand von Mitgliedskommunen gescheitert. Er würdigte das Projekt als richtigen Weg, auch wenn Thedinghausen als größter Nettozahler der Samtgemeinde mehr reingeben müsse. Dem von „einem Ratsherrn“ in Riede (Jürgen Winkelmann, SPD, d. Red.) ins Spiel gebrachten Fonds, „in den alle für Riede einzahlen sollen“, so von Hollen, erteilte er eine Absage. Der Beschluss sei ein guter Tag für die Samtgemeinde und Thedinghausen.

Ralph Landwehr (CDU) sagte, seine Partei stimme auf jeden Fall zu. Die CDU habe das Thema mit Dieter Mensen von der Grünen Liste gelegentlich der vergangenen Haushaltsberatungen eingebracht. Die Kinderbetreuung sei gut, aber wenn die Verwaltung Vorschläge mache, sie effizienter zu gestalten, um kein Geld zu verbrennen durch unnötige Rechnerei, müsse der Rat darauf eingehen. Die Politik solle sich aber ansonsten zurücknehmen. Denn die entscheidende Arbeit mit der Einhaltung qualitativer Standards werde in den Kitas geleistet. Das sei keine Sache des Rates und kein Verdienst der Kommunalpolitik, die sich mit einem Kindergarten als „Juwel“ schmücken dürfe, sagte Landwehr ebenfalls an die Adresse des nicht anwesenden Rieder SPD-Ratsherrn Winkelmann gerichtet, der die Übergabe der Rieder Kindergärten an die Samtgemeinde als die Übergabe eines kommunalen „Juwels“ bezeichnet hatte. Auch nach dem Transfer an die Samtgemeinde blieben genügend Einflussmöglichkeiten für die Gemeinde.

Dieter Mensen von der Grünen Liste hob den „großen Verdienst“ des damaligen Verwaltungschefs Gerd Schröder hervor, der die Krippen sofort unter der Regie der Samtgemeinde laufen ließ (ab 2006, d. Red.). Dabei sei keine Gemeinde hinten heruntergefallen, alle hätten Krippenangebote. Eltern, die in die Samtgemeinde zögen, verstünden das Hin und Her mit Gemeinden und Samtgemeinde ohnehin nicht. Die Übertragung werde ganz viel vereinfachen. „Wir sind nicht die Bösen aus Thedinghausen.“ Über mehrere Wahlperioden hinweg habe sich die Grüne Liste für die Übergabe eingesetzt. Ab August werde er dem Rat nicht mehr angehören, sondern nur noch „vom Samtgemeinderat aus nach Riede reinregieren, wie es Frau Lange gesagt hat“, nahm er scherzhaft einen im Rieder Sozialausschuss von der Felder Bürgerin Ilse Lange geäußerten Angriff auf. Die hatte dort kritisiert, statt sich um Verkehrssicherheit vor Schulen und Kitas und andere Belange der Gemeinde Riede zu kümmern, schreibe die Verwaltung „oder Herr Mensen“ der Gemeinde Riede vor, was sie zu machen habe.

Gewohnt wenig Worte machte Sozialdemokrat Olaf Simanowski. Er lobte den Transfer der Kindergärten auf die Samtgemeinde als „Prozessverschlankung“.

„Wir“ – also die Thedinghauser SPD – „sind von Anfang an dafür gewesen.“

