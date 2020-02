Ganz nah dran am Idol

Udo-Jürgens-Konzert mit Alex Parker hätte mehr Zuschauer verdient gehabt

+ Alex Parker begeistert in der Gudewillschule mit Udo-Jürgens-Hits. Fotos: Albrecht

Thedinghausen – Im vergangenen Jahr hätte der große Udo Jürgens seinen 85. Geburtstag gefeiert. Er selbst kann leider nicht mehr auf der Bühne stehen, hat aber in Alex Parker einen würdigen Vertreter gefunden, der sein musikalisches Vermächtnis in Ehren hält. Der Sänger und Pianist aus Salzgitter ist derzeit Deutschlands erfolgreichster Udo-Jürgens-Interpret, und das stellt er nicht nur bei zahlreichen Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter Beweis, sondern auf Einladung des Erbhoffördervereins auch in Thedinghausen. Um es vorwegzunehmen: Dieses erstklassige, wundervolle Konzert mit den Hits des unvergessenen Künstlers hätte mehr Zuschauer als die nur rund 80 Gäste verdient gehabt. Wesentlich mehr. Fördervereinvorsitzender Gerd Schröder fragte sich: „Gibt es nicht mehr Udo-Jürgens-Fans in der Region?“