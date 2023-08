Für schlummernde Schätze auf Schmalfilm: Heimatverein hat Projektor angeschafft

Von: Christian Walter

Teilen

Nehmen den „neuen alten“ Schmalfilmprojektor unter die Lupe: Museumswart Helmrich Busch (v.l.), KSK-Regionaldirektorin Sabine Meyer, Stiftungsberaterin Sylke List-Pfaff sowie Elke Dykhoff und Klaus-Dieter Schneider vom Vereinsvorstand. © Christian Walter

Der Heimatverein Samtgemeinde Thedinghausen hat einen 16-Millimeter-Projektor angeschafft und freut sich auf Filmrollen zum Vorführen schlummernder Schätze.

Die neueste Errungenschaft steht zwar schon für den Pressetermin vorbereitet mitten im Raum auf dem Tisch, aber kurz vor Beginn des anberaumten Gesprächs laufen diesem eigentlichen Objekt des Interesses im Heimathaus Alte Remise am Erbhof erst mal alle möglichen anderen Gegenstände den Rang ab. Klaus-Dieter Schneider muss seinen neugierigen Gästen am Donnerstag beispielsweise erst mal eine alte Druckmaschine zeigen, einen sogenannten Heidelberger Tiegel. Die Mechanik zischt und rattert und zieht alle Blicke auf sich, während Schneider, der gelernter Drucker ist, routiniert an Hebeln und Rädern hantiert. Ein echter Hingucker, den der Heimatverein Samtgemeinde Thedinghausen da in seinem Besitz hat. Drumherum stehen etliche Regale und Schränke mit 900 Exponaten – historischen Artefakten, Fotos, Geräten und vielem mehr, wohin auch später immer wieder das Gespräch abschweift.

Aber darum soll es ja an diesem Tag gar nicht gehen. Denn wie erwähnt hat der Heimatverein etwas ganz Neues. Oder besser: Etwas neues Altes: einen 16-Millimeter-Filmprojektor. „Solche Abspielgeräte kriegt man heute ganz selten, die werden ja nicht mehr hergestellt“, freut sich daher Klaus-Dieter Schneider, der in seiner Funktion als Vorsitzender des Heimatvereins da ist, dass nun ein solcher Schmalfilmprojektor vor ihm und seiner Schatzmeisterin Elke Dykhoff auf dem Tisch steht.

Wir sind sehr gespannt, was da jetzt vielleicht kommt.

Schneider und Dykhoff sind sich sicher, dass auf etlichen Dachböden, in unzähligen Kellern, in Kisten und Kartons in der Samtgemeinde und darüber hinaus alte Schätze auf Schmalfilm schlummern und darauf warten, gezeigt zu werden. Natürlich nur, wenn ihre Besitzerinnen und Besitzer das auch wollen. „Da hoffen wir drauf. Wir sind sehr gespannt, was da jetzt vielleicht kommt.“ Bei Schneider selbst liegen auf dem Dachboden auch noch einige 16-Millimeter-Filmrollen, erzählt er, während er und seine Gäste interessiert das Projektionsgerät des Herstellers Elmo betrachten, das sie abspielen kann.

Der Heimatverein hat nun also eine Möglichkeit, auf Schmalfilm gebannte Erinnerungen an die Wand zu werfen – welcher Art auch immer sie sein mögen. Private Ereignisse könne man sich vorstellen wie etwa Hochzeits- oder Weihnachtsfeiern, aber natürlich auch historische Aufnahmen aus Thedinghausen und umzu oder dem ganzen Landkreis.

Filmrollen aus der Samtgemeinde und dem Landkreis gern gesehen

„Wir haben natürlich unseren Schwerpunkt hier in der Samtgemeinde, aber es ist prinzipiell egal, von wo die Filme kommen“, sagt Schneider. In dem Zusammenhang ruft der Heimatverein Besitzerinnen und Besitzer von 16-Millimeter-Filmen, die diese der Öffentlichkeit zeigen oder vielleicht sogar dauerhaft beim Heimatverein in guten Händen wissen wollen, dazu auf, sich in der Alten Remise am Erbhof zu melden.

Alles Weitere könne man dann besprechen. Ohnehin müsse das Filmmaterial ja in jedem Fall erst mal gesichtet werden, dann könne man sehen, was geeignet und relevant sei, was vielleicht nicht gezeigt werden sollte oder darf, welche rechtlichen Fragen es zu klären gilt und so weiter.

Und nicht nur an Privatleute geht der Aufruf aus der Alten Remise, auch an andere Heimatvereine, wie es sie im Landkreis in vielen Kommunen gibt. „Vielleicht haben die ja auch noch Rollen da, die man sich hier gemeinsam anschauen könnte“, so die Überlegung. Denkbar seien Vorführungen in den Räumlichkeiten des Vereins in der Alten Remise oder auch gegenüber im Schloss Erbhof, je nach Thema und interessiertem Personenkreis.

Der Heimatverein hat seinen Sitz in der Alten Remise am Schloss Erbhof. © Christian Walter

Möglich gemacht hat die Investition die Bürgerstiftung für den Landkreis Verden, eine treuhänderische Stiftung unter dem Dach der Stiftung der Kreissparkasse (KSK) Verden, die das Ziel hat, gemeinnützige Projekte im ganzen Landkreis zu fördern. „Ich fand die Idee einfach gut, dass man so auch alte Filme zeigen kann“, erklärt Stiftungsberaterin Sylke List-Pfaff das Engagement der Bürgerstiftung für die Anschaffung, deren Kosten von 500 Euro sie übernommen hat. List-Pfaff ist gemeinsam mit der Thedinghauser KSK-Regionaldirektorin Sabine Meyer in die Alte Remise gekommen, um den Schmalfilmprojektor in Augenschein zu nehmen.

Recherchiert hat Schatzmeisterin Elke Dykhoff nach solchen 16-Millimeter-Filmprojektoren bei Ebay, um zu schauen, was so im Umlauf ist, und um ein Gespür für die aufgerufenen Preise zu bekommen. Gekauft hat der Verein das Gerät später von einer Privatfirma, zu der man im Anschluss an die erste Recherche Kontakt aufgenommen hatte.

Nun steht er da, der neue alte Projektor des Heimatvereins, und läuft einwandfrei, wie eine Demonstration fürs Foto beweist. Fehlen nur noch die Filme. Wer welche hat und zeigen möchte, möge sich an den Heimatverein wenden. Kontaktdaten gibt es hier: www.heimatverein-thedinghausen.de.