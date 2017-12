FrühmorgensUnfall beim Überholen

Intschede - Zwei Verletzte forderte nach Polizeiangaben ein Verkehrsunfall auf der Intscheder Dorfstraße – der Kreisstraße 9 – am Donnerstag gegen 7.45 Uhr frühmorgens.

Ein 18-jähriger VW-Fahrer war dort in Richtung Intschede unterwegs und setzte zum Überholen eines Autos an. Bisherigen Ermittlungen zufolge übersah er dabei einen von hinten herannahenden, ebenfalls 18-jährigen Audi-Fahrer, der seinerseits an dem VW vorbeiziehen wollte.

Durch den folgenden seitlichen Zusammenstoß der beiden Wagen kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich um Seitenraum. Beide jungen Fahrer wurden verletzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 20 000 Euro. An den Autos entstand Totalschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04204/402 mit der Polizeistation Thedinghausen in Verbindung zu setzen.