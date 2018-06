Weg frei für zehn neue Bauplätze in Felde

RIEDE / FELDE - Bis zu zehn neue Bauplätze könnten an der Felder Dorfstraße ab Einmündung Wittenstraße in Richtung Riede entstehen, erläuterte Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse.

Es ging um den Bebauungsplan „Felder Dorfstraße/Wittenstraße“, dessen Entwurf der Rieder Gemeinderat auf seiner Sitzung im Felder Gasthaus Schierloh nach kurzer Diskussion einstimmig weiter „durchwinkte“. Zulässig sollen nur Einzel- und Doppelhäuser mit maximal zwei Geschossen sein.

Nächster Schritt des Planverfahrens ist jetzt die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung.

„Es wird hier eine Baulücke im Ort geschlossen und die Natur dabei nicht übermäßig belastet“, fasste Harald Lochte (SPD) zusammen, und auch sein Gegenüber Joachim Otten von der CDU hatte außer den vielen Grundstückszufahrten an der Landesstraße nichts am Planentwurf zu kritisieren.

Ebenfalls einstimmig befürwortete der Rat den beantragten Bau eines Jungviehstalls mit 152 Tieren an der Großen Moorweide 7 in Felde. Das Baugrundstück liegt zwar im Außenbereich der Gemeinde, und der Neubau ist daher nur zulässig, wenn keine öffentlichen Belange dagegen sprechen, die Erschließung gesichert ist und der Stall nur einen kleineren Teil der Gesamtfläche des Betriebs einnimmt. All diese Voraussetzungen seien erfüllt, fand jedoch auch Harald Hesse.

Über die Straße Kuhdamm sind sowohl die Stallanlagen des GCV-Rindviehhaltungsbetriebs als auch die Windkraftanlagen der Firma „Windstrom“ erreichbar. Beide Unternehmen haben zugesagt, nach Abschluss aller Arbeiten zur Betriebserweiterung beziehungsweise dem Aufstellen von Windkraftanlagen auf ihre Kosten den Weg asphaltieren zu lassen. Die Straße muss dazu vorher „gewidmet“, also für den öffentlichen Verkehr zugelassen werden. Diese „Widmung“ des Kuhwegs wurde ebenfalls einträchtig auf der Ratssitzung beschlossen.

Einbahn-Schulstraße? Allseits Ablehnung

Ablehnend äußerten sich hingegen Vertreter aller Rieder Fraktionen zum Vorschlag, die dortige Schulstraße zur Einbahnstraße umzuwandeln.

Die Anwohner Auf dem Felde wären darüber „gar nicht begeistert“, hieß es seitens der CDU. Diese relativ schmale Straße sei nicht für noch mehr Gegenverkehr eingerichtet. Autos müssten ohnehin auf Grundstücksflächen ausweichen, um aneinander vorbeizukommen.

Werner Hasemann (SPD) befürchtete zudem erhöhtes Tempo und „noch chaotischeres Parken an der Schulstraße“, wenn deren Fahrbahn durch die Einbahnregelung quasi erweitert werde.

Komplizierte Umwege für Schulbusse sah Andreas Weber-Sordon von der Grünen Liste voraus. Außerdem könnten die Kinder dann nicht mehr auf der rechten Seite zur Schule hin den Bus verlassen.

Mitbetroffen von der Einbahnreglung wären laut Sitzungsunterlage der Verwaltung auch die Wohngebiets-Straßen An der Reihe, Drosselweg und Finkenweg.

Angesichts der allgemein ablehnenden Haltung im Rat schlug der Rieder Bürgermeister Jürgen Winkelmann vor, sich ohne Beschluss auf „Nichtbehandlung“ des Einbahnstraßenvorschlags zu einigen. So geschah es dann auch. - la