Fotoclub Thedinghausen stellt aus

Dieter Nix com Fotoclub Thedinghausen bei seiner Ausstellung.

Achim/Thedinghausen- Jedes Jahr im Mai zeigt der Fotoclub Thedinghausen im Teehaus Hashagen Bilder, die im jeweiligen Vorjahr aufgenommen wurden. Diesmal sind insgesamt elf Fotografien von sieben Fotografen zum Thema „typisch norddeutsch“ zu sehen.

Einer dieser Fotografen ist Franz-Dieter Nix. Der gebürtige Saarländer lebt seit rund 40 Jahren in Norddeutschland und begann als 14-Jjähriger mit der Fotografie. Seine erste Kamera war eine Agfa Box mit einem 6x9cm-Negativformat. Zunächst belichtete Nix Schwarzweißfilme, später auch Farbfilme. Die Ergebnisse überzeugten schon damals den örtlich Drogisten, bei dem Franz-Dieter Nix seine Filme entwickeln ließ. Heute benutzt er eine kleine Digitalkamera mit lichtstarkem Zoom und Schwenkdisplay: „Eine schwere Spiegelreflex-Ausrüstung möchte ich nicht mehr stundenlang tragen“, sagt Nix, der in der Ausstellung mit zwei Fotos vertreten ist.

Motive sind sorgsam komponiert

Ein Bild zeigt ein Motiv auf der Insel Amrum, das zweite ein Detail einer gemütlichen Teerunde am Zwischenahner Meer. Weiterhin zu sehen in dieser Fotoausstellung: Ein schräger Strandkorb, Torfkähne bei einer Wümme-Regatta, Wattwanderer, sorgsam komponierte Gummistiefel und Schirme, der kleine Hafen in Wremen, ostfriesisches Brauchtum oder eine Küstenlandschaft prägende Windräder.

Der Fotoclub Thedinghausen hat derzeit 22 Mitglieder, die sich immer am ersten Dienstag eines Monats im Gasthaus Kehlenbeck in Lunsen treffen. An der Fotografie Interessierte sind dort willkommen.

Die Ausstellung „typisch norddeutsch“ dauert bis Ende Mai.

häg