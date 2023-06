Feuerwehrtag Thedinghausen mit dicker Überraschung

Nach dem vielen Training und einem in jeder Beziehung heißen Wettbewerb gab es die Urkunden und Pokale. © Albrecht

Intschede – Es war angerichtet. Die Intscheder Ortswehr hatte eingeladen zum Samtgemeindefeuerwehrtag. Nach vier Jahren Pause war es das erste Mal, dass die Feuerwehrleute ihre Leistungsfähigkeit zeigen konnten. Eine Überraschung gab es dabei durch die Ortsfeuerwehr Morsum/Ahsen-Oetzen.

Ihr Team stand zum ersten Mal als Gewinner eines Samtgemeindefeuerwehrtages auf dem Siegerpodest. Für die Jugendwehr aus Morsum ist dies dagegen eigentlich schon Gewohnheit. Morsums Gruppenleiter Daniel Koppe reckte den Siegerpokal in Richtung seines Teams – und der Jubel kannte keine Grenzen. „Schon ein bisschen überraschend, aber umso schöner, wenn man das Team aus seiner Wehr zum Sieger küren darf“, freute sich Gemeindebrandmeister Martin Köster. Großer Jubel herrschte auch in der Wulmstorfer Wehr. Erst nahm Gruppenleiter Jörg Döhling die Plakette für den höchsten Altersdurchschnitt (59,56 Jahre) in Empfang und dann gewann die Gruppe die „Eimerspiele“.

„Wasser Marsch!“ Hier bekämpft das Team aus Einste einen Containerbrand, einen fiktiven natürlich. © Albrecht

So wird die B-Übung auch genannt, weil publikumswirksam eine Wasserversorgung auf Schnelligkeit aufgebaut werden muss und mit drei C-Rohren Kanister vom Podest gespritzt werden. Fällt der Letzte, stoppt die Uhr.

Die Jugendwehren führten ihren Bundeswettkampf durch. Dabei verstärkten Jugendliche aus Horstedt, die keine komplette Gruppe stellen konnten, die zwei Gruppen aus Morsum. Mit Erfolg. „Der Tag hat gezeigt: Ihr seid leistungsfähig“, attestierte Kreisbrandmeister Dennis Körte, der mit seiner Wehr einen guten dritten Platz in der B-Gruppe belegte.

Jeder Handgriff muss sitzen, wie hier bei der Mannschaft aus Riede. © -

Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz hätte eigentlich selbst gerne mitgemacht. „Hat nicht geklappt, aber es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Es waren hier herrliche Bedingungen, macht weiter so und haltet Kameradschaft“, hielt die Bürgermeisterin ihre Rede kurz. Einen Dank seitens des Veranstalters richtete Ortsbrandmeister Harald Holle an die vielen fleißigen Ehrenamtlichen aus dem ganzen Dorf, die in vielfältiger Weise eine solche Veranstaltung ermöglicht hätten, und Holle vergaß dabei nicht, die vielen Wertungsrichter in seinen Dank mit einzubeziehen.

Am Ende wurde gefeiert. Oder wie es in Feuerwehrkreisen auch heißt: Man betrieb Kameradschaftspflege.

Von Heiner Albrecht