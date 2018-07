Rundballenpresse gerät in Morsum in Brand

Geringer Sachschaden

+ © Christian Butt Die Feuerwehr konnte die Ausdehnung des Feuers auf einen kleinen Bereich begrenzen. © Christian Butt

Morsum - Ein Flächenbrand in Morsum hat am Montagnachmittag die Feuerwehren aus Morsum und Thedinghausen beschäftigt. Der Einsatzort lag an der Holtchaussee.