Feuerwehr öffnet am Sonntag ihre Türen

Auch Polizei und THW sind mit vertreten

+ Das neue Löschfahrzeug LF 20 der Feuerwehr Thedinghausen hat sich schon bei einigen Einsätzen bewährt und ist jetzt auch am Tag der offenen Tür zu bestaunen.

Thedinghausen - Wer immer schon wissen wollte, wie die Feuerwehr bei einem Brandeinsatz arbeitet, wie bei einem Verkehrsunfall den Verletzten geholfen wird oder welche Geräte der Feuerwehr für ihre Arbeit zur Verfügung stehen, hat am Sonntag von 13 bis 18 Uhr Gelegenheit, all das zu erfahren. Dann öffnen die Brandbekämpfer auf dem Erbhof in Thedinghausen ihre Türen für alle interessierten Besucher.