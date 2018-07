Mähdrescher geht bei Thedinghausen in Flammen auf

Der Mähdrescher stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte komplett in Flammen.

Thedinghausen - Eine große schwarze Rauchwolke zeigte den Feuerwehrleuten bereits von Weitem den Weg - am späten Donnerstagnachmittag ist im Ort Werder bei Thedinghausen ein Mähdrescher in Flammen aufgegangen.

Als die Feuerwehrleute auf der Wiese an der Achimer Landstraße eintrafen, stand das Gerät bereits lichterloh in Flammen. Außerdem stand ein Teil des noch nicht abgeernteten Feldes in Flammen.

So versuchten die ersten Einsatzkräfte die Ausbreitung des Flächenbrandes zu verhindern. Dabei halfen Landwirte mit ihren Maschinen und grubberten das Feld um. Aus mehreren Rohren wurde anschließend der brennende Mähdrescher gelöscht. Dabei kam auch Schaum zum Einsatz.

Ursache noch unklar

+ Das Erntegerät brannte aus. © Christian Butt Wieso das landwirtschaftliche Gerät plötzlich in Flammen stand, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreien und blieb unverletzt.

An dem Löscheinsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Samtgemeinde Thedinghausen beteiligt, außerdem Tanklöschfahrzeuge aus Achim.

chb